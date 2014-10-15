لزوم ارائه دستاوردهای پیرغلامان حسینی به علما/ کربلا همیشه در تاریخ بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر شامگاه سه شنبه در مراسم استقبال از پیرغلامان حسینی که در یادمان بین الحرمین اهواز برگزار شده بود اظهار کرد: بسیاری از مردم استان در برگزاری این اجلاس حضور پررنگ داشته و میزبانی 850 میهمان داخلی و خارجی نشان دهنده حضور خالصانه و عاشقانه مردم خونگرم خوزستان است.



وی با اشاره به وجود قومیت ها و فرهنگ های مختلف در خوزستان گفت: استان خوزستان ایران کوچک و دروازه ورود تشیع به کشور است. در حقیقت اولین جرقه های تشیع در خوزستان زده شد بنابراین امیدواریم که تمامی مردم شهید پرور و غیور این استان از برکات این اجلاس بهره مند شوند.



قائم مقام ستاد استانی دوازدهمین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی گفت: برگزاری این اجلاس در خوزستان گامی بلند در راه حفظ آرمان‌های امام حسین(ع)، یاران و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و انقلاب اسلامی است. برگزاری اجلاس پیرغلامان حسینی در مشهد شهدای ایران و اسلام افتخاری بزرگ برای تمامی مسئولان و مردم خوزستان است.



خبیر تصریح کرد: دستاوردهای علمی و آموزشی اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی باید در اختیار علما و پژوهشگران قرار گیرد تا در نشر فرهنگ حسینی از آن بهره مند شوند.



وی بیان کرد: در واقعه عاشورا دشمنی، کینه‌توزی و توطئه از یک طرف و ایثار، جوانمردی و وفای به عهد از طرف دیگر در اوج بوده و به همین علت کربلا همیشه در تاریخ بزرگ بوده و همواره در اذهان عمومی جاری است. در حقیقت مردم با تمام وجود و عشق به قدمی که امام حسین(ع) جهت اصلاح دین پیامبر اکرم (ص) برداشته وفادار مانده اند.



قائم مقام ستاد استانی دوازدهمین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی خاطرنشان کرد: گرامیداشت قدوم پیر غلامان حسینی که عمر خود را صرف نشر و بازگویی فرهنگ عاشورا ضمن امانت داری کرده اند، بر ما واجب است.



خبیر در پایان عنوان کرد: امیدواریم که بتوانیم خادمان مطلوبی برای برگزاری این اجلاس باشیم و این اجلاس انوار خود را نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلام و دنیا منتشر کند.