  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲

مصوبه وزارت بهداشت؛

راه اندازي دکتری مهندسي پزشكي گرايش رباتيک/ تذكر آموزشي به چند دانشگاه مجری داروسازي

راه اندازي دکتری مهندسي پزشكي گرايش رباتيک/ تذكر آموزشي به چند دانشگاه مجری داروسازي

شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي در تازه ترین مصوبات خود رشته مهندسي پزشكي گرايش رباتيك مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و موافقت قطعی با چند مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی را به تصویب رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، دويست و سي و هشتمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي برگزار شد و در این جلسه  اساسنامه موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران وابسته به معاونت تحقيقات و فناوري مورد موافقت قرار گرفت .

همچنین با برخي از مراكز تحقيقات وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي موافقت قطعي به عمل آمد.

شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي همچنین در دويست و سي و نهمين جلسه خود به برخي از دانشگاههاي علوم پزشكي مجری رشته دكتري عمومي داروسازي تذكر آموزشي داد. در این جلسه  چك ليست ارزشيابي دانشكده هاي داروسازي مورد موافقت قرار گرفت.

راه اندازي برخي از رشته هاي دكتري تخصصي(Ph.D.) در  دانشگاههاي علوم پزشكي از دیگر مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 2389417

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