استان اصفهان نتوانسته به محیط امنی برای سرمایه گذاران تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی در آغاز به کار دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان که 22 تا 25 مهرماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان دایر است، اظهار داشت: استان اصفهان دچار نوعی سخت گیری در امر حل و فصل دست اندرکاران تولید شده و اگرچه این به معنای دقیق بودن نظارت و کنترل در این استان است اما باید نگاه مجموعه مدیریتی استان در خصوص این سخت گیری های آسیب زننده را تغییر داد.



وی تصریح کرد: بسیاری از سرمایه گذاران با مشکلات بیشتری در این استان روبرو می شوند و توصیه ما به عنوان نمایندگان مردم همواره این است که موانع سرمایه گذاری در اصفهان برطرف گردد.



مقتدایی همچنین اذعان داشت: بخشی از این موانع، مربوط به سلایق اداری است که باید به سرعت رفع شود.



نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به تأثیر برپایی نمایشگاه های صنایع غذایی در احیای اعتماد مردم به مصرف کالای داخلی و بازگشت اعتماد آنان پس از اتفاقاتی چون بحران پالم گفت: طبیعی است که نمایشگاه بستر مناسبی برای آشنایی هر چه بیشتر مردم با شرکت ها و مجموعه های تولیدی است و این آشنایی نزدیک می تواند به تغییر دیدگاه ها و رفع شبهات آنان منجر شود. مردم نسبت به مصرف محصولات داخلی تمایل دارند مشروط به این که از کیفیت لازم برخوردار باشد.



وی ادامه داد: اخباری که در خصوص تخلف برخی کارخانجات تولیدی و رعایت نکردن اصول تولید از سوی آنان شنیده می شود اعتماد مردم را سست می کند اما زمانی که فرهنگ سازی لازم از سوی تولیدکنندگان و مردم صورت گیرد این مشکل حل خواهد شد. نقش مجموعه های نظارتی و کیفیت سنجی در این زمینه بسیار برجسته است و ما هر چقدر بتوانیم بُعد نظارتی را افزایش دهیم، کیفیت تولیدات ملی افزایش می یابد و مردم نیز استفاده بیشتری از محصولات ملی خواهند داشت.



وی نقش رسانه ها در حمایت از تولید ملی و همچنین بازگرداندن اعتماد مردم را یادآور شد و بیان داشت: با این وجود بیشترین نقش مربوط به خود شرکت ها است تا با افزایش کیفیت، توجه مردم را جلب کنند.



مقتدایی با بیان این که نمایشگاه توانسته است شرکت های مطرح را گردهم آورد، گفت: امیدواریم استقبال بهره برداران از این نمایشگاه به اندازه کافی باشد و به افزایش توان اقتصادی شرکت کنندگان و افزایش بهره مندی آن ها از توان ملی منجر شود.



گفتنی است دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان 22 تا 25 مهرماه در محل نمایشگاه های استان واقع در پل شهرستان با حضور 83 مشارکت کننده از استان های مختلف دایر و طی ساعات بازدید 15 الی 21 میزبان متخصصان و علاقمندان است.