حجت‌الاسلام سیدابراهیم سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه های عالم نقش بسیار مهمی در برگزاری برنامه‌های مختلفی فرهنگی و دینی و مذهبی دارند و لازم است که توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.

وی ادامه داد: شهرستان دیر همواره مهد علمای بزرگی بوده است و روحانیون این شهرستان در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های بسیار خوبی را به منظور توسعه دینی و فرهنگی در منطقه و دیگر نقاط کشور داشته‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیر با بیان اینکه شهرستان دیر در حال حاضر دارای بیش از 90 روحانی است، تصریح کرد: استقرار روحانیون در خانه‌های عالم می‌تواند در اجرای برنامه‌های مورد نظر در شهرها و روستاها بسیار مهم باشد.

ساخت مجتمع فرهنگی قرآنی در دیر

وی از تلاش برای استقرار روحانی بومی در خانه‌های عالم شهرستان دیر خبر داد و بیان داشت: فعالیت روحانیون در منطقه محل سکونت خود می‌تواند نقش بسیار مهمی در اجرای بهتر برنامه‌ها داشته باشد و این مهم در اولویت کاری ما قرار دارد.

حجت‌الاسلام سعیدی در ادامه از استقرار روحانی در خانه عالم بردخون خبر داد و خاطرنشان ساخت: با تلاش‌های دهیار روستا، لوازم مورد نیاز خانه عالم این روستا در اینده ندیک به صورت موقتی تامین خواهد شد.

وی با اشاره به نبود خانه عالم در شهر دیر، اذعان داشت: ساخت مجتمع فرهنگی قرآنی یکی از برنامه‌های مهم ما در شهرستان دیر است که برای تامین زمین در حال رایزنی با فرمانداری و راه و شهرسازی هستیم.