ترویج فرهنگ نماز موجب تعالی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی ظهر چهارشنبه در نشست دبیران شوراهای اقامه نماز گیلان که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار و رئیس ستاد اقامه نماز استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب به ویژه هشت هزار شهید گیلان افزود: فلسفه نماز نزدیکی انسان به خدا بوده که باید به این مهم توجهی ویژه داشت.



وی با بیان اینکه با نماز انسان و جامعه متعالی می شود، اظهار داشت: شاخص اندازه گیری جایگاه نمازگزار در نزد خداوند حضور قلب فرد به هنگام نماز است.



فرماندار شهرستان رشت با اشاره به اینکه هر روز انسان باید با روز قبل فرق داشته باشد، ادامه داد: برپایی نماز باعث می شود که هر روز جایگاه انسان در نزد معبود بی همتا بالاتر رود و به تبع آن هر روزش با روز گذشته متفاوت باشد.



وی با تاکید بر اینکه با برپایی نماز حس دیگر خواهی در انسان شکوفاتر می شود، گفت: در دعاهای خود به هنگام نماز به ویژه در قنوت انسان بیشتر برای دیگران دعا می کند.



مهدوی با اشاره به اقدام های فرمانداری رشت در مورد ترویج فرهنگ نماز افزود: امسال در طرح ساماندهی دریا در سه نقطه از سواحل شهرستان نماز جماعت به پا شده است.



وی با بیان اینکه نخستین سازه ای که در منطقه امین آباد برای اجرای طرح سالم سازی دریا ایجاد شد، نمازخانه بوده است، اظهار داشت: علاوه بر این برخی از یادواره های مختلفی که تا کنون برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدا برگزار شده در کنار سواحل به همراه برپایی نمازجماعت بوده که استقبال چشمگیر مردم به ویژه مسافران روبرو شده است.



فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: در سطح شهرستان با تشکیل ستادهای فرعی در بخش ها و اداره ها نسبت به ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی اهتمام ویژه ای صورت می گیرد.



وی با بیام اینکه دستورالعمل های ابلاغی به فرمانداری شهرستان رشت اجرایی شده است، گفت: فرهنگ نماز باید به یک فرهنگ عمومی و فراگیر مبدل شود که تحقق این مهم نیازمند همکاری و همیاری همگان است.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیز در این نشست اظهار داشت: توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه باید از مهدهای کودک آغاز شود چرا که نونهالان برای پذیرش و یادگیری این مهم مستعدتر هستند.



صفر علی کریمی با تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ نماز در جامعه اسلامی بر عهده مسئولان و حاکمان است، افزود: همه دبیران شوراهای اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان باید به دستورالعمل ها و برنامه های ابلاغی به درستی جامه عمل بپوشانند.



وی با بیان اینکه برای تحقق شعار امسال باید جهادی عمل کرد، ادامه داد: مسئولان و دبیران شوراهای اقامه نماز نباید فعالیت ها و اقدام های خود را محدود به اداره و دستگاه متبوع خود کنند.



مشاور استاندار گیلان و رئیس ستاد اقامه نماز استان نیز در این نشست گفت: به هنگام نماز باید همه فعالیت ها به ویژه پاسخ دهی به ارباب رجوع متوقف شود تا این فرضیه مهم اسلام هرچه باشکوه تر در اول وقت ادا شود.



حجت الاسلام سید بوطالب حجازی افزود: همه مسئولان دستگاه های اجرایی وظیفه دارند تا نماز را در اداره های متبوع خود برپا کنند.



به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست حاضران به تبادل اندیشه ها و برنامه های خود در راستای ترویج فرهنگ نماز پرداختند.