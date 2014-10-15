واکس آنفلوآنزا در تمرین صبا و تمرین پنالتی برای بازی با شهرداری اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال گرامیداشت آزادی خرمشهر روز پنج شنبه آغاز می‌شود که در یکی از بازی‌ها، تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه تختی اردبیل به مصاف شهرداری این شهر می‌رود.

برگزاری آخرین تمرین در قم

آخرین تمرین تیم فوتبال صبای قم پیش از بازی با شهرداری اردبیل در ورزشگاه هلال احمر قم برگزار شد و این تیم پس از تمرین ظهرگاهی پایانی خود از طریق تهران و فرودگاه مهر آباد به اردبیل سفر کرد.

تیم فوتبال صبا عصر چهارشنبه در اردبیل تمرین سبکی را برگزار می‌کند و در این تمرین سبک 30 تا 45 دقیقه حداقل فشار به بازیکنان وارد می‌شود تا بازیکنان ضمن باقی ماندن در شرایط تمرینی، برای دیدار روز پنج شنبه دچار خستگی نشوند.

بازیکنان تیم فوتبال صبای قم پس از بازی با شهرداری اردبیل، بلافاصله پس از پایان مسابقه از طریق فرودگاه اردبیل به تهران و سپس قم باز می‌گردند و با انجام ریکاوری روز جمعه در ورزشگاه هلال احمر قم، از روز شنبه تمرینات خود را برای دیدار خانگی برابر گسترش فولاد از سر می‌گیرند.

محرومیت بادامکی

حسین بادامکی هافبک میانی تیم صبای قم به دلیل محرومیت نمی‌تواند صبا را برابر شهرداری اردبیل همراهی کند و به همین دلیل همراه با کاروان صبا به اردبیل نرفته است.

بادامکی فصل گذشته که در تیم پدیده مشهد بازی می‌کرده است در آخرین دیدار این تیم در این رقابت‌های جام حذفی کارت قرمز دریافت کرده و به همین دلیل با انتقال محرومیت وی به فصل جدید، نمی‌تواند صبا را در مسابقه برابر شهرداری اردبیل همراهی کند.

به نظر می‌رسد به جای حسین بادامکی، وحید علی آبادی در بازی برابر شهرداری اردبیل از ابتدا برای صبای قم به میدان برود.

واکس آنفلوآنزا در تمرین صبا

در آخرین تمرین تیم فوتبال صبای قم پیش از سفر به اردبیل تمامی عوامل این تیم اعم از سرمربی، اعضای کادر فنی، بازیکنان و گروه تدارکات واکسن آنفلوآنزا زدند.

بازگشت مصدومان

در شرایطی که صبای قم در بازی‌های گذشته لیگ بر‌تر با مشکل آسیب دیدگی بازیکنانش روبرو بود اما در بازی با شهرداری اردبیل تمام نفرات خود را در اختیار دارد.

احمد حسن‌زاده مهاجم گلزن صبا که عنوان بر‌ترین گلزن تیمش را در اختیار دارد برای بازی با شهرداری اردبیل در شرایط ایده آل جسمانی قرار دارد و مصدومیت این بازیکن به طور کامل رفع شده است.

به نظر می‌رسد داوود بهادری بازیکن جوان و بومی صبا تنها مصدوم صبا باشدو این در حالی است که به جز روزبه چشمی که در تیم ملی امید تمرین می‌کند، در تمرینات این‌روزهای تیم صبای قم تمامی بازیکنان این تیم حضور دارند.

تمرین پنالتی بازیکنان صبا

با توجه به اینکه بازی صبای قم و شهرداری اردبیل تک حذفی است و خبری از بازی برگشت در آن نیست، مرفاوی این احتمال را داده که شهرداری اردبیل با توجه به بهره‌مندی از امتیاز میزبانی حریف سرسختی برای صبا باشد و برنده بازی در مجموع وقت قانونی و اضافی مشخص نشود.

به همین دلیل، بازیکنان صبا در تمرینات اخیر خود، تمرین روزی ضربات پنالتی را در دستور کار قرار دادند و به نظر می‌رسد بازیکنانی چون ایوب کلانتری، احمد حسن‌زاده، پیروز قربانی، حسین بادامکی و مارکو اوره لیو گزینه‌های پنالتی زدن برای صبا باشند.

احتمال حداقل تغییرات در ترکیب صبا

با توجه به بازی خوب صبا در هفته‌های گذشته برابر سایپا و پیکان و تساوی خارج از خانه هفته نهم برابر سپاهان، به نظر می‌رسد کادر فنی صبا برنامه‌ای برای تغییرات اساسی در ترکیب تیم ندارند مگر اینکه مرفاوی ترجیح دهد دو سه مهره اصلی خود را از بازی بیرون نگه دارد.

در این صورت اگر بازی با شهرداری اردبیل گره بخورد این نفرات به میدان می‌آیند و اگر بازی به خوبی و سادگی برای صبا پیش برود، صبا به این مهره‌های کلیدی برای بازی سه شنبه آینده برابر گسترش فولاد تبریز استراحت می‌دهد.

کادر فنی و بازیکنان صبا بار‌ها تاکید کرده‌اند که شهرداری اردبیل را دست کم نمی‌گیرند و باید دید دست کم نگرفتن شهرداری اردبیل به معنای حداقل تغییر در ترکیب صباست یا اینکه حداقل یکی دو مهره اصلی صبا کار را از روی نیمکت آغاز می‌کنند.

اردوی شبانه روزی صبا در هوای مطبوع قم

بازیکنان تیم فوتبال صبای قم بعد از تعطیلی سه روزه تمرینات خود از روز سه‌شنبه 15 مهر ماه اردوی سه روزه خود را زیر نظر کادر فنی در زمین چمن مجموعه ورزشی هلال‌احمر قم برگزار کردند و بعد از انجام تمرینات متنوع ویژه بازی جام حذفی با صلاحدید مربیان یک روز به استراحت رفتند.

در اردوی سه روزه تیم صبای قم که با استقرار بازیکنان در هتل نیاوران قم همراه بود به جز روزبه چشمی مدافع ملی‌پوش صبای قم که هم اکنون در اردوی آماده سازی تیم ملی امید کشورمان برای آمادگی حضور در بازی‌های انتخابی المپیک 2016 حضور دارد، دیگر نفرات تیم حضور داشتند و در بخش‌های مختلف تمرینی که از سوی مربیان در نظر گرفته شده بود به کارهای آمادگی پرداختند.

صبا در جام حذفی هیچ تیمی را دست کم نمی‌گیرد

بازیکن تیم فوتبال صبای قم در گفتگو با مهر، با بیان اینکه مربیان صبای قم از تیم شهرداری اردبیل شناخت کافی دارند گفت: صبا در جام حذفی هیچ تیمی را دست کم نمی‌گیرد.

ابوالفضل ابراهیمی درباره بازی تیمش برابر شهرداری اردبیل در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار کرد: خوشبختانه پیروزی بر پیکان در لیگ بر‌تر سبب شده در وضعیت روانی بسیار خوبی قرار بگیریم و بازیکنان تیم برای شکست شهرداری اردبیل در جام حذغی هم با انگیزه هستند و می‌خواهیم با قدرت در این مسابقات ظاهر شویم.

وی گفت: مربیان صبای قم از تیم شهرداری اردبیل شناخت کافی دارند و می‌دانیم باید با چه شیوه‌ای برابر شهرداری اردبیل بازی کنیم البته صبا در جام حذفی هیچ تیمی را دست کم نمی‌گیرد و چه بسا در جام حذفی بسیاری از تیم‌های صاحب نام توسط تیم‌های دسته‌های پایین‌تر حذف شده‌اند.

بازیکن تیم صبای قم افزود: پیش از آغاز لیگ، بازی دوستانه‌ای با تیم شهرداری اردبیل داشته‌ایم و در آن مسابقه برنده شدیم اما شرایط بازی‌های رسمی با مسابقات دوستانه قابل مقایسه نیست و مطمئنا هر دو تیم با انگیزه‌های ویژه‌ای به دیدار هم می‌روند.

