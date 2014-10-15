راه اندازی کتابخانه سیار روستایی در بومهن/ کتابخانه های پردیس به تبلت مجهز می شوند

مرتضی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی را از مهمترین نیازهای فرهنگی جامعه امروز دانست و اظهار داشت: نیاز جامعه امروز به کتاب به عنوان منبع غنی فرهنگ و اندیشه های متعالی، امری غیرقابل انکار است و باید فرهنگ کتابخوانی را در جامعه به ویژه در میان نسل جوان نهادینه کرد.

این مسئول سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور را نامطلوب برشمرد و عنوان کرد: با توجه به نامگذاری مدبرانه رهبری در سالجاری و تاکید ایشان بر مقوله فرهنگ، دستگاه های فرهنگی باید اهتمام ویژه ای در امور مربوط به فرهنگ سازی و ترغیب مردم به ویژه نسل جوان به کتابخوانی داشته باشند.

باید مردم را با کتاب آشتی داد

وی افزود: باید با برنامه ریزیهای مدون و دقیق، مردم را با کتاب آشتی داد چراکه زمینه های ارتقای سطح فرهنگ و جلوگیری از نفوذ دشمنان در میان نسل جوان، در کتاب و مطالعه نهفته است، امروز که دشمن با استفاده از ابزار متنوع به دنبال تخریب فرهنگ اسلامی و هویت ملی مسلمانان است، تشویق جوانان به مطالعه و اگاهی از شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و... جهان بسیار کارآمد و خنثی کننده توطئه ها است.

نماینده عالی دولت در پردیس با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه های بلند مدت فرهنگی، یکی از مهمترین راهبردهای برنامه ریزی صحیح در این حوزه را رواج کتابخوانی و مطالعه دانست و گفت: برای دستیابی به این هدف یعنی عادت به کتابخوانی و بسترسازی فرهنگی برای آن، برنامه ریزی صحیح و منطقی لازم است که فرهنگ کتابخوانی را در جامعه ایرانی عملی سازد و به تداوم این فرهنگ در جامعه بیانجامد.

یک میلیارد ریال برای خرید کتاب به کتابخانه های پردیس اختصاص یافت

حیدری بیان کرد: یکی از مهمترین محورهایی که در راستای تحقق این سیاست فرهنگی باید مدنظر قرار گیرد، تبلیغ و اطلاع رسانی صحیح است که ایجاد انگیزه و احساس نیاز به کتاب و کتابخوانی در جامعه، اعمال سیاست های تشویقی، حمایت از ناشران، مولفان و نویسندگان با ارایه تسهیلات، انجام تبلیغات به منظور معرفی و شناسایی کتابخانه ها و خدمات کتابخانه ای، برگزاری هفته های کتاب و معرفی بهترین های کتاب در عرصه های مختلف از جمله این موارد بشمار می رود.

این مسئول متذکر شد: در راستای افزایش سرانه مطالعه عمومی در شهرستان پردیس نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به تخصیص اعتبار یک میلیارد ریالی برای خرید کتابهای مورد نیاز کتابخانه ها، راه اندازی کتابخانه سیار روستایی در بومهن و جاجرود و... اشاره کرد.

تجهیز کتابخانه های پردیس به 220 دستگاه تبلت

وی افزود: با توجه به نقش انکارناپذیر فناوریهای دیجیتال در زندگی امروز مردم به ویژه نسل جوان، می توان با بروز رسانی تجهیزات و استفاده از فناوریهای روز دنیا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مراجعه کنندگان به کتابخانه ها، انگیزه جوانان برای مطالعه و کتابخوانی را افزایش داد، استفاده از تبلت در فضای کتابخانه ها بسیار راهگشا است که این مساله در دستور کار کتابخانه های پردیس قرار گرفته است.

فرماندار پردیس خاطرنشان کرد: امانت دهی تبلت های مجهز به منابع مورد تائید نهاد کتابخانه های عمومی کشور، امکان استفاده همزمان از چندین کتاب، مقاله و منابع مطالعاتی را برای افراد فراهم می کند لذا تلاش داریم تا این سامانه هرچه سریعتر در پردیس راه اندازی شود که در این زمینه شهرداریهای بومهن و پردیس موظف به تامین اعتبار برای تجهیز کتابخانه های عمومی به 200 دستگاه تبلت شده اند.

این مسئول اضافه کرد: همچنین کتابخانه های سعید آباد و سیاه سنگ نیز به 20 دستگاه تبلت مجهز می شوند.