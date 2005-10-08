ائتلاف كردها و شيعيان استراتژيك و قدرتمند است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي " سوا" ، رئيس جمهوري عراق بر ادامه ائتلاف كردها و شيعيان در دولت عراق تاكيد كرد.

طالباني گفت : اكراد به ائتلاف قدرتمند خود با شيعيان ادامه خواهند داد ما دوستي وهمكاري تاريخي با شيعيان بر ضد رژيم ديكتاتوري سابق عراق داشتيم و چنين اختلافاتي كه در شوراي وزيران بروز كرد، هيچ تاثيري بر ائتلاف استراتژي ما نخواهد گذاشت .



وي ابراز اطمينان كرد كه اكثر عراقي ها درهمه پرسي مربوط به قانون اساسي دائمي كشورشان از آن حمايت خواهند كرد برخي عرب هاي سني مخالف قانون اساسي هستند اما به اعتقاد من آنها هم در راي گيري شركت خواهند كرد و راي نه خواهند داد كه مانعي ندارد اين همان دمكراسي است و آنها مي توانند چنين كنند هرچند به اعتقاد من قانون اساسي از حمايت اكثريت مردم عراق برخوردار خواهد شد.

شايان ذكر است هياتي از ائتلاف كردستان با سيدعبدالعزيز رئيس ائتلاف عراق يكپارچه ديدار كرد كه در آن ديدار راه هاي دستيابي به توافق براي تضمين روند عمليات سياسي بررسي شد.

راديو سوا ادعا كرد: طالباني خواستار كناره گيري جعفري از قدرت شد و گفت : زمان آن رسيده است كه ائتلاف عراق و ائتلاف كردها مساله كنارگذاشتن جعفري از منصبش به نفع روند سياسي بررسي كند.

به گزارش سوا، طالباني پيش از اين جعفري را به انحصار طلبي در قدرت و مخالفت با بررسي برخي مسائل اساسي مربوط به كردها از جمله مساله اسكان كردها در شهر كركوك متهم كرده بود.



شايان ذكر است ابراهيم جعفري نخست وزير عراق تاكيد كرده است هيچ اختلافي با جلال طالباني رئيس جمهوري اين كشور ندارد.



يك نماينده كرد مجمع ملي عراق و از اعضاي ائتلاف كردستان نيز تصريح كرد برخي افراد براي تشديد اختلاف ميان جعفري و طالباني تلاش مي كنند.

