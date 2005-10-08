بوش و بلر با حمله به عراق مرتكب جنگي تجاوزكارانه شدند// بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در عراق براي آمريكا جاسوسي مي كردند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه " الشرق الاوسط"،اسكات ريترر فاش كرد: بازرسان سازمان ملل كمكهاي ارزشمند و اطلاعات درستي را طي چند سال ازسازمان اطلاعات اسرائيل بدست آوردند.



وي با اشاره به اينكه سازمان اطلاعات تل آويو دوبار براي ترور صدام ديكتاتورسابق عراق تلاش كرد ولي ناكام ماند، گفت : جرج دبليو بوش رئيس جمهوري آمريكا و توني بلرنخست وزير انگليس مرتكب جنگي تجاوزكارانه شدند و هيچ توجيهي جز تمايل براي تغيير رژيم نامناسب در عراق نداشتند.

ريترردرحال حاضر آمريكاييها وانگليسي ها را به خروج ازعراق فرا خواند زيرا به اعتقاد وي حضورنيروهاي اشغالگر در چارچوب جنگ غيرقانوني مشكل سازشده است.

او با اذعان به اينكه صدام دست به كشتار دسته جمعي كردها و شيعان در عراق زد، تصريح كرد: بايد براي جلوگيري ياغي بايد ازطريق قانون عمل مي كردند نه ازطريق جنگ. البته آمريكا و انگليس بهاي سنگيني را براي تغيير نظام درعراق پرداختند.

رئيس سابق بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در عراق كه به مناسبت چاپ كتاب جديد درمورد فعاليتش درعراق در فاصله سالهاي 1991 و 1998 دردانشكده امورخارجي لندن سخن مي گفت، تصريح كرد : پنج تحقيق پارلماني و قضائي آمريكا و انگليس نشان داد كه دليل اشتباه حمله وعواقب و پيامدهاي منفي را ناكامي در گزارشهاي سازمان اطلاعات بوده است اما گزارشهاي سازمان اطلاعات ثابت كرد كه اطلاعات اشتباه نبوده بلكه اساس مشكل استراتژي سياسي است .

وي با قدرت گفت: هدف اساسي ازجنگ عليه عراق تغيير نظام بودنه پيدا كردن سلاح هاي كشتارجمعي كه واشنگتن و لندن آن را از اهداف واقعي خود خوانده بودند.

رئيس سابق بازرسان تسليحاتي سازمان ملل ياد آور شد : رئيس جمهوري آمريكا ونخست وزير انگليس تلاش كردند با دستكاري گزارشهاي سازمان اطلاعات، به جنگ مشروعيت سياسي بدهند و آنها ازتيم بازرسان سازمان ملل براي شنود وجمع اطلاعات امنيتي كه به آنها درتحقق به اهداف اساسايشان جهت سرنگوني صدام كمك مي كرد، بهره برداري كردند.

ريتررمتذكرشد: واشنگتن سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) را مامور پيگيري اجراي قطعنامه هايي كه در دوران جرج بوش پدر به تصويب رسيده بود كرد تا حكومت ديكتاتوري صدام را سرنگون سازد .

وي افزود: من اسناد ومدارك مستحكمي را به سيا ارائه كردم مبني براينكه بغداد خودش موشكهاي قاره پيما را نابود كرده است اما جيمز وليس مدير سابق سيا درپاسخ گفت عراق حداقل 12 تا 20 موشك قاره پيما دارد وتو هرچه بگويي من باور نمي كنم.

ريتر با بيان اينكه سازمان سيا هيچ گونه دليل براي اثبات ادعاي خود ارائه نكرد تصريح كرد: اين سازمان وجود سلاح هسته اي را بهانه اي براي سرنگوني رژيم سابق عراق قرار داد.

اوبا اشاره به اينكه بازرسان درفاصله سالهاي 1994 و 1998 كمك زيادي از اسرائيل گرفتند گفت: سازمان اطلاعات نظامي اسرائيل (امان) سعي كرد با خودش تعامل كند وتنها كارش اين بود كه بگويد من صدام هستم ومثل او مي انديشم و مي شنوم به طوري كه مي تواند مثل رئيس جمهور مخلوع عراق پيش بيني كنم و تصميم بگيرم .

وي افزود: تل آويو تصور مي كرد كه باقي ماندن صدام در قدرت به نفع اين رژيم است تا اينكه بتواند يك جايگزين مناسبي را براي وي پيدا كند درحالي كه سازمان جاسوسي اسرائيل در سالهاي 1997 و 1998 دوبارعمليات براي ترورصدام را انجام داد ولي ناكام ماند .

اسكات ريتر كه درسالهاي 1991 تا 1998 بازرس تسليحاتي سازمان ملل در عراق بود به خاطر عدم حمايت سازمان ملل و آمريكا از روش هاي سختگيرانه خلع سلاح خود استعفا كرد.