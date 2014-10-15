به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حل مشکلات محیط زیست چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد، عنوان کرد: مناطق حفاظت شده استان چهارمحال و بختیاری مشکلات بسیاری دارد که حل مشکلات این مناطق باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: منطقه حفاظت شده تنگ صیاد یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده استان به شمار می روند مشکلات بسیاری دارد.

وی عنوان کرد: هم اکنون در کنار منطقه حفاظت شده مالکیت های خصوصی وجود دارد که این مهم مشکلات بسیاری را برای حفاظت در این منطقه ایجاد کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: صدور پروانه چرا در سال های گذشته یکی از مهمترین مشکلات در این منطقه است که باید به صورت قانونمند این مشکلات حل شود و باید در این خصوص به صورت جدی چاره اندیشی شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته کمک های خوبی به محیط زیست چهارمحال و بختیاری داده شد و امسال نیز در راستای تکمیل پاسگاه های مراقبتی ومرمت و تجهیز آنها اعتباری تخصیص می دهیم.

قاسم سلیمانی بیان کرد: اعتباری دیگری نیز برای حل مشکلات سازمان محیط زیست در راستای هزینه های سوخت، پرداخت اضافه کاری های پرسنل وهزینه های جاری اختصاص می دهیم.