بازار روسیه فرصتی برای جهش صادرات ایران/ باید از شرایط استفاده کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یونس سینکی با تاکید بر اینکه روسیه فرصتی برای گسترش صادرات ایران به شمار می آید گفت: روسیه یک فرصت برای گسترش تجارت خارجی ایران است و اگر از فرصت پیش آمده استفاده درست نکنیم، تجربه تلخ از دست دادن سایر فرصت های تجاری باز هم در کشور تکرار خواهد شد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در همایش کاربردی تجارت با روسیه اظهارداشت: بازار روسیه یک بازار پیچیده است که اتفاقات اخیر در این کشور، بازار یادشده را پیچیده تر کرده است. وی با بیان اینکه روسیه بزرگترین مصرف کننده اتحادیه اروپا به شمار می رود تصریح کرد: هم اکنون این کشور واردات مواد غذایی از اروپا را ممنوع کرده که این موضوع حجم سنگینی از خسارات را به بازار اروپا تحمیل کرده که این امر موقعیت جدیدی برای گسترش روابط تجاری بین ایران و روسیه به وجود آورده است.

سینکی همچنین با اشاره به موقعیت منطقه ای دو کشور و قرار گرفتن ایران در کریدور شمال جنوب اظهارداشت: اگر بتوانیم موانع بر سر راه صادرات را برداریم ظرفیت خوبی برای کشور ایجاد خواهد شد.

وی بیان داشت: در این خصوص باید به نکات مهمی توجه کرد که یکی از آنها رفع مشکلات مربوط به ضوابط بهداشتی جهت صادرات محصولات دامی و شیلاتی است تا نظر طرف روسی از جانب سازمان جهان پزشکی ایران جلب و انعکاس توافقنامه بهداشتی، قرنطینه ای بین طرفین برای محصولات دامی به روسیه تدوین شود؛ ضمن اینکه اکنون پروتکل مربوطه در این خصوص تحویل طرف روسی شده است.

این مقام مسئول در وزارت کشاورزی درباره عمده محصولات ممنوع شده وارداتی از مبادی کشورهای اروپایی به روسیه گفت: گوشت قرمز، مرغ و ماهی، میگو، خرچنگ، انواع محصولات لبنی، سبزیجات و خشکبار عمده محصولاتی بودند که از اروپا به روسیه صادر می شد، اما اکنون واردات این محصولات از اروپا به روسیه ممنوع شده است.

قائم مقام وزیر کشاورزی ادامه داد: اکنون مهم ترین محصولی که ایران می تواند به عنوان مزیت در بخش کشاورزی به روسیه صادر کند شامل محصولات شیلاتی اعم از ماهی، میگو و محصولات لبنی گوشت، تخم مرغ، محصولات کشاورزی، خشکبار و حبوبات است.

وی گفت: از طرف دیگر می توان در مقابل، کالاهای اساسی مورد نیاز خود نظیر گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا و الوار را از روسیه وارد کنیم. سینکی انعقاد مبادلات تجارت آزاد و توافقات منطقه ای میان ایران و روسیه را یکی دیگر از مواردی دانست که می تواند به مبادلات تجاری دو کشور سرعت قابل توجهی دهد.

سینکی تاکید کرد: در این وزارتخانه با توجه به ظرفیت مستعد منابع آب و خاک در روسیه می توان به کشت فراسرزمینی روی آورد که مزیت های زیادی را برای کشور به دنبال دارد. همچنین رفع مشکلات حمل و نقل جاده ای و دریایی به ویژه برای کالاهای فسادپذیر نیازمند توسعه ناوگان حمل و نقل یخچال دار است چرا که بیشترین هزینه مربوط به این بخش است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد با بیان اینکه توسعه صادرات محصولات با برند حلال و ایجاد مرکز تجاری ایران از دیگر موارد مورد توجه ایران و روسیه برای گسترش روابط تجاری است افزود: اخذ امتیازات صادراتی از روسیه در مقابل واردات آهن آلات و خدمات برای تسهیل و ایجاد توازن تجاری بین دو کشور بسیار موثر است.

سینکی خاطرنشان کرد: باید راهبردی در نظر گرفته شود تا جلوی رفتارهای غیرحرفه ای و فعالیت دلالان در مسیر مبادلات تجاری گرفته شود چرا که نتیجه ای جز صدمه زدن به بازار صادراتی و ماندگاری در این بازار نخواهد داشت.