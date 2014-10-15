استانداران برای مناطق محروم اختیار ویژه قائل شوند/پیگری طرح توسعه مشگین شهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: استانداران باید برخی امتیازات و اختیارات را به مناطق محروم داده و در کنار بودجه عمومی بودجه ویژه ای به این مناطق اختصاص دهند.

وی با تاکید به جاذبه های گردشگری و سرمایه گذاری مشگین شهر اضافه کرد: این شهرستان از مناطق محروم و نیازمند توسعه است.

رحمانی فضلی با یادآوری سفر خود به این شهرستان در 10 سال قبل بیان داشت: در کمال تاسف مشاهده می شود که پیشرفت فعلی این شهرستان شایسته مردم ساکن آن نیست.

وی دعوت از سرمایه گذاران برای تغییر وضعیت این شهرستان را ضروری دانست و تاکید کرد: این مهم باید در اولویت برنامه های فرمانداری قرار گیرد تا زمینه های رشد این شهرستان بستر سازی شود.

وزیر کشور معتقد است از ظرفیت ها و قابلیت های این شهرستان استفاده مطلوب نشده و نمونه آن در وضعیت زیبا سازی این شهر کاملا مشهود است.

وی با انتقاد از عملکرد مسئولان این شهرستان تاکید کرد: باید سازمان‌ها و نهادهای دولتی با همکاری و مشارکت یکدیگر مشکلات زیبا سازی شهری را رفع کنند.

رحمانی فضلی در عین حال با اذعان به نیاز این شهرستان به توسعه شهری در خصوص پیگیری طرح توسعه مشگین شهر قول مساعد داد.

وی در خصوص مطالبه مردم این منطقه مبنی بر راه اندازی بازارچه مرزی اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند بررسی های کارشناسی و توافق با کشور همسایه است.

وزیر کشور با بیان اینکه بازارچه مرزی در رونق این شهرستان تاثیر گذار خواهد بود، ادامه داد: اجرای این مهم را با در نظر گرفتن ضرورت آن در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی در ادامه بررسی تبدیل دو روستای آلنی و پری خان به شهر را از برنامه های وزارت عنوان کرد و افزود: تاکید بر این است این شهرستان در بخش صنعت و کشاورزی فعال شده و بتواند سهم خود از صندوق توسعه ملی را دریافت کند.

وزیر کشور در خاتمه صحبت های خود به بدهی این نهاد اجرایی به عوامل انتخابات اشاره کرد و افزود: 25 میلیارد ریال بدهی به عوامل داریم که در آینده نزدکی قول پرداخت آن طرح شده است.

رحمانی فضلی معتقد است در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود نباید انتظار همکاری عوامل اجرایی در انتخابات پیش رو را داشته باشیم.