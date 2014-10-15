تولید پسته در رفسنجان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری عصر امروز در حاشیه نشست هم اندیشی پسته که با حضور اعضا خانه کشاورز، اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی، تعاون روستایی و... در فرمانداری رفسنجان برگزار شد گفت: فصل برداشت پسته رو به اتمام است وبزرگترین حرکت اقتصادی شهرستان باید به نفع کشاورز وتوسعه شهرستان نتیجه دهد.

وی تصریح کرد: پیشرفت وتوسعه شهرستان منوط به درآمدهای حاصل از این محصول صادراتی است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کشاورزان متحمل ضرر نشوند.

فرماندار رفسنجان افزود: با توجه به اینکه خسارت‌های امسال به محصول پسته کمتر بوده تولید 2ونیم برابر شده و در نهایت 70 هزار تن برداشت محصول پسته در شهرستان است.

رفسنجان قطب تولید پسته جهان است

وی بیان داشت: این محصول همواره در مقاطع خاص درگیر کود وسم، در یک دوره گرفتار عوامل طبیعی و.. بوده اما پس از پایان برداشت محصول گرفتار نرخ‌گذاری و بازار می‌شود که مهم‌ترین دغدغه کشاورزان بازار پسته است و باید سامان‌دهی شود.

ملانوری عنوان کرد: با توجه به هزینه‌های هنگفتی که کشاورزان صرف می‌کنند تا محصول به بار بنشیند می‌طلبد تا با همفکری همه دست اندرکاران محصولی که عرضه می‌شود بازار بیشتر به نفع کشاورزان باشد.

وی با بیان اینکه شهرستان رفسنجان از شهرستان‌های تاثیر گذار در کشور است افزود: در زمینه تعیین نرخ پسته باید نقش پررنگی داشته باشد.

وی اذعان داشت: رفسنجان قطب پسته کشور است و با توجه به اینکه پسته دومین محصول صادراتی غیر نفتی کشور است باید تصمیمات کلان در باره این محصول با حضور مدیران ارشد کشوردر خود شهرستان گرفته شود.