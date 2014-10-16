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۲۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۸

حجت‌الاسلام غفاری‌پور:

3500 طلبه و روحانی حوزه‌‌های علمیه اصفهان به جبهه‌ها اعزام شدند

3500 طلبه و روحانی حوزه‌‌های علمیه اصفهان به جبهه‌ها اعزام شدند

اصفهان – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان گفت: بیش از 3 هزار و 500 طلبه و روحانی از حوزه‌‌های علمیه استان اصفهان در دوران دفاع مقدس به مناطق عملیاتی اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا غفاری‌پور ظهر امروز در ششمین کنگره شهدا و ایثارگران روحانی و طلاب که در بسیج ناحیه امام صادق(ع) اصفهان برگزار شد با بیان اینکه در سال 88 کنگره شهدا و ایثارگران روحانی در استان اصفهان ایجاد شده است، افزود: بر این اساس طی 6 سال گذشته این کنگره هر سال بهتر و پرشورتر از سال گذشته برگزار شده است.

وی با بیان اینکه ارج نهادن به مقام شهدای روحانی امری ضروری و واجب است، ادامه داد: هر سال کنگره شهدا و ایثارگران روحانی در همین بازه زمانی از هفته دفاع مقدس تا آخر مهرماه برگزار می‌شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان با بیان مختصری از آمار شهدا، جانبازان و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس در کل کشور افزود: حقیقتاً به تعبیر امام راحل(ره) خون پاک شهدای روحانی و حوزه‌های علمیه افق فقه را روشن کرده است.

وی با بیان اینکه طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه اصفهان همواره در عرصه‌های مقابله با دشمنان در عرصه انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس پیشتاز بوده‌اند، ادامه داد:‌ بیش از 3 هزار و 500 طلبه و روحانی حوزه‌‌های علمیه اصفهان در دوران دفاع مقدس به مناطق عملیاتی اعزام شده‌اند.

حجت‌الاسلام غفاری با بیان اینکه بر اساس آمار به دست آمده بیش از یک هفتم جمعیت روحانی کشور در زمان جنگ به مقام شهادت رسیدند، ادامه داد: این نشان از جلوداری روحانیت شیعه در عرصه مبارزه با دشمنان بوده است.

کد مطلب 2390194

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