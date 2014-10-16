به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا میرزاییان ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز نابینایان و عصای سفید گفت: اولین و مهمترین برنامه سازمان بهزیستی کشور پیشگیری و جلوگیری از ایجاد مشکلات بینایی در بین هم وطنان است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه اظهار داشت: علیرغم تلاشهای صورت گرفته برای مبارزه به اختلالات نابینایی در کشور، بازهم شاهد بیش از 4 هزار فرد نابینا در استان کرمانشاه هستیم.

وی به خدمات این سازمان به نابینایان و کم بینایان در این استان اشاره داشت و تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 223 دانش آموز و دانشجوی کم بینا و نابینا از خدمات سازمان بهزیستی استان کرمانشاه استفاده می کنند.

ميرزاییان این خدمات را شامل بیمه تکمیلی، کمک‌های مالی، آموزش و... عنوان کرد و گفت: همچنین بهزیستی استان کرمانشاه در سال گذشته بیش از 70 هزار کودک را برای جلوگیری و شناسایی مشکلات بینایی تحت معاینه قرار داده است.