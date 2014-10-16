183 هزار نفر در آذربایجان غربی از نعمت سواد محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون سید مصطفوی ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری اجلاس روسای آموزش و پرورش استان در دیدار با امام جمعه ارومیه اظهارداشت: هم اکنون بر اساس آمار کارشناسان امر 183 هزار نفر بیسواد در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه زمانبندی شده باید سالانه بر آموزش سالانه 50 هزار نفر بی سواد در استان تلاش شود که این امر نیازمند مشارکت سایر دستگاه های اجرایی و نیز مردم است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه در خصوص آمار بیسوادی استان در جایگاه دوم کشوری قرار دارد افزود: این رتبه شایسته استانی با این توانمندی و پتانسیل بالا در زمینه تعلیم و تربیت نیست و باید ارتقا یابد.

سید مصطفوی با اشاره به راه اندازی سامانه پیگیری و هماهنگی دفتر مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: مردم استان می توانند از طریق این سامانه از سه طریق درخواست ملاقات حضوری، طرح انتقادات و پیشنهادات و ارزیابی عملکرد مدارس با ما در ارتباط تنگاتنگ باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه تمام به رویکرد دینی و فرهنگی در بین دانش آموزان از برنامه های اصلی این نهاد در سال تحصیلی جاری برشمرد و اظهارداشت: برگزاری نشست های دینی، سیاسی و اجتماعی در مرحله نخست با هدفگیری 50 درصد دانش اموزان استان در دستور کار است و همکاری منطقی با حوزه های علمیه استان در معاونت پرورشی و فرهنگی پیگیری خواهد شد.

سید مصطفوی با بیان اینکه امسال بیش از 570 هزار نفر از دانش آموزان در 5060 مدرسه استان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند اعلام کرد: امسال بیش از 37 هزار فرهنگی بمنظور امر خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان، در نزدیک به 23 هزار کلاس در سطح استان، ساماندهی و بکارگیری شده اند.

اجلاس روسای ادارات آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به مدت سه روز در محل باشگاه فرهنگیان ارومیه برگزار و در اين اجلاس سیاستهای آموزشی و پرورشی نظام تعلیم و تربیت در استان تبیین و تشریح مي شود.

همچنین دوره آموزشی مشارکت و نقش آن در توسعه آموزش و پرورش بمدت 24 ساعت در قالب این اجلاس برگزار مي‌شود.