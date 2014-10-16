به گزارش خبرنگار مهر، عضو شوراي انجمن اوليا و مربيان خراسان رضوی ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز هفته پیوند اولیاء و مربیان که در دبیرستان شاهد خاندان قفلی برگزار شد ابراز کرد: در شورای عالی تابستان امسال جلسات مختلفی برگزار شد که نتیجه آنها تشکیل اتاق‌های فکر و کارگروه های تخصصی اولیا و مربیان بود که خوشبختانه این دو نهاد هر روز رو به کمال بیشتری در جریان است.

وی گفت: اگر بخواهیم نقش موثری در تربیت فرزندانمان داشته باشیم هر کدام از ما حرفه و توانایی داریم که باید آن را در راستای تعلیم و تربیت صحیح فرزندانمان به کار ببریم و نباید به اصلی ترین مقوله آینده ساز جامعه بی تفاوت باشیم.

کریمی ادامه داد: اگر بتوانیم تعامل مثبتی بین اولیاء و مربیان مراکز آموزشی برقرار کنیم به افق های بالا دست خواهیم یافت.

وی یکی دیگر از اهداف آموزش و پرورش را تلاش بیشتر برای متوجه کردن اولیا برای بی تفاوت نبودن به فرزندان و جامعه دانست و افزود: فعالیت هایی که اولیا در انجمن انجام می دهند کاری افتخاری است و قطعا بی هیچ چشم داشتی فقط در راستای برداشتن قدمی مثبت در جامعه و تربیت فرزندانشان صورت می گیرد.

عضو شورای انجمن اوليا و مربيان خراسان رضوی در خصوص اینکه مدیران باید زمینه مناسب حضور اولیاء را فراهم کنند گفت: هر ولی دانش آموزی در حد توان خود در هر یک از کارگروه ها می تواند شرکت کند.

وی تاکید کرد: باید بیشتر به مبانی مکتب سنتی و اسلامی برگردیم و آنها را در آموزش و پرورش دخالت دهیم.

در ادامه این مراسم نیز ابوالحسن حقيقی مدير آموزش و پرورش ناحيه ٧ مشهد گفت: خانه و مدرسه دو عامل مهم تربیت بر روند رشد و تکامل جوانان جامعه و مهمترین عامل همسویی و نظری میان انجمن مربیان است.

وی با اشاره به اینکه اولیا و مربیان هیچ یک به تنهایی در راستای تربیت موفق نخواهند بود ابراز کرد: این دو گروه باید به صورت نهادی واحد درآیند که از مهم ترین اقدامات تلاش و یاری هرچه بیشتر برای پیشرفت آموزش و پرورش است.

حقیقی ادامه داد: امیدواریم با آگاه کردن دانش آموزان در مسائل تربیتی و تحکیم بنیان اولیا و مربیان گام های مثبتی در تعالیم تربیتی برداشته باشیم.

در این مراسم نیز پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان و روز خانواده قرائت شد.

در بخشی از این پیام آمده است: ایجاد فرصت های برابر آموزشی، برنامه ریزی های دقیق و مبتنی بر اسناد بالادستی و ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی، محصول همکاری و هماهنگی دو نهاد مقدس خانه و مدرسه است.

علی اصغر فانی در بخش دیگری از پیام خود تصریح کرده است: ایجاد ارتباط نزدیک بین این دو کانون را اکنون بیش از همیشه باید قدر دانست و تلاش نمود تا در نظام تعلیم و تربیت، که دیر بازده بودن ویژگی بارز آن است، به گونه ای حرکت کنیم که در سایه اقدامات مشخص و دستاوردهای ملموس، سرمایه ارزشمند باور و اعتماد مردم به مشارکت جویی و مشارکت پذیری در آموزش و پرورش تقویت شود.