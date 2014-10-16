مدیریت بحران یک تدبیر استراتژیک برای کاهش آسیب در حوادث است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش مدیریت سوانح هوایی ظهر پنجشنبه با حضور احمد مجیدی معاون امور دولت و مسئول هماهنگی امور استانهای وزارت راه و شهرسازی و رئیس کارگروه تخصصی حمل و نقل سازمان مدیریت بحران کشور، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، محمدعلی آهنی مدیرکل مدیریت بحران استانداری، حامد مانی فر سرپرست راه و شهرسازی استان و مدیران دستگاههای امدادی در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این همایش گفت: در حوزه مدیریت بحران پیشگیری در اولویت است و کسانی که در کار امدادرسانی هستند رسالت سنگینی دارند و باید ضمن فراگیری آموزش های لازم در این کار تخصص لازم را پیدا کنند.



معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: مدیریت بحران یک تدبیر استراتزیک است که لازم است در برنامه ریزی ها مورد توجه جدی قرار گیرد و آمزوش های مستمر مورد غفلت واقع نشود.



این مسئول بیان کرد: خوشبختانه در استان قزوین برنامه های آموزشی در رده های دهیاری، شوراهای اسلامی، بخشداران، فرمانداران و معاونان فرمانداری ها برگزار شده و نتایج بسیار خوبی داشته و این کار تا پایان سال تدوام خواهد یافت.



حبیبی اظهارداشت: آموزش در حوزه مدیریت بحران بیاد به یک گفتمان تبدیل شود و در حوزه های دانش آموزی، دانشجویی، جایگاه خود را باز کند و همه نیروها تخصص و آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث و بحران های احتمالی داشته باشند.



معاون عمرانی استانداری قزوین اضافه کرد: قبل از بروز بحران لازم است آمادگی نیروهای امدادی را حفظ کرد و با تامین تجهیزات لازم و به روز کردن آن برای پیشگیری و مقابله با بحران آماده بود و نیروی انسانی ماهر ر ا تربیت کرد زیرا هر روز ممکن است با حادثه ای روبرو شویم که هیچکدام شبیه هم نیست و برای هر حادثه باید تجربه آن را داشت.



این مسئول اظهارداشت: در استان قزوین با همکاری مدیریت بحران استانداری کارهای خوبی در سالهای گذشته صورت گرفته و در روستاها نیز عملیات نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی انجام شده است.



حبیبی گفت: از مجموع 80 هزار واحد مسکن روستایی بیش از 69 هزار واحد نوسازی و مقاوم سازی شده و در سطح شهر نیز با وجود هشت هزار مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان ظرفیت بسیار خوبی برای مقابله با بحرانهای طبیعی و غیر مترقبه وجود دارد که می تواند با مدیریت منطقی مورد استفاده قرار گیرد.

مانی فر: ضعف مدیریت آسیب ها را فزایش می دهد



در ادامه حامد مانی فر سرپرست اداره راه و شهرسازی استان قزوین گفت: بلایا در روی زمین امری بدیهی است و دنیا آمیخته ای از بلایایی است که همواره انسان را تهدید می کند اما باید بپذیریم که بخشی از حوادث غیرمترقبه با مدیریت ما می تواند آسیب های کمتری داشته باشد.



مانی فر بیان کرد: کم توجهی به هشدارهای زیست محیطی و ضعف مدیریت گاهی موجب می شود هزینه های بیشتری در این گونه حوادث متحمل شویم و آسیب ها نیز بیشتر شود لذا دانستن نکات علمی و پیشگیری از حوادث ضرورتی اجتناب ناپذیر است.



سرپرست اداره راه و شهرسازی استان قزوین یادآورشد: ساخت و ساز در زمینهای غیر مقاوم با تهدید رانش زمین، بهره برداری از چاههای غیرمجاز ، مسدود کردن مسیر رودخانه ها، صدور مجوز تراکم در بافت های فرسوده و دهها مورد دیگر از اموری است که بروز بحرانها را تسریع و تشدید می کند و به ضعف مدیریت مربوط می شود.



مانی فر گفت: با برگزاری نشست های تخصصی می توانیم بستر مدیریت خردمندانه را در استان فراهم کنیم و با توان بیشتری از آسیب ها در حوادث غیرمترقبه کمک کنیم.



