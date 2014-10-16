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۲۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۲

کنسرت محمد علیزاده در شیراز برگزار می شود

کنسرت محمد علیزاده در شیراز برگزار می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: محمد علیزاده خواننده موسیقی پاپ کشور روز شنبه 26 مهرماه در سه نوبت در مجموعه فرهنگی هنری تالار حافظ شیراز کنسرت برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،میلاد ماهان راد تهیه کننده کنسرت محمد علیزاده بااشاره به اینکه این خواننده ارزشمندپاپ کشور برای اولین بار در دیار علم و ادب می خواند، گفت: موسیقی که هنرمندانه تولید شده باشد، باعث سلامتی و جلای روح می شود و کنسرت محمد علیزاده نیز با هدف افزایش سهم نشاط اجتماعی در شیراز با همین رویکرد برگزار خواهدشد.

وی همچنین بر اهمیت موسیقی در فرهنگ اصیل ایران اسلامی تاکید کرد و گفت: کنسرت محمد علیزاده به تهیه کنندگی اینجانب اجرامی شود و تاکنون آلبوم های «دلت با منه»، «هم خونه»، «سورپرایز» و ... از محمد علیزاده منتشر شده اند.

ماهان راد تصریح کرد: شیرازی هایی که برای اولین بار میزبان محمد علیزاده و گروه ارکسترش هستند، تمی از موسیقی عاشقانه های طلایی پاییزی این هنرمندعرصه موسیقی را با قطعات خاطره سازشان خاطره بازی     می کنند و می شنوند.

مهندس میلاد ماهان ابرازکرد: کنسرت محمد علیزاده روز شنبه , مورخ 26 مهر 1393 در دو سانس 18:30 و 21:30 در مجموعه فرهنگی هنری تالار حافظ شیراز برگزار می شود که درصورت استقبال در نوبت سوم و ساعت 16 نیزبر روی صحنه خواهدرفت.

وی ادامه داد: محمد علیزاده بعد از آخرین حضورش در برنامه خوشا شیراز و تقاضای هنرمندان شیرازی، کماکان پیگیر اجرای برنامه در این شهرادب پرور بودکه با یاری علاقه مندانش این برنامه هماهنگ شد و محمد علیزاده در این خطه فرهنگی ایران زمین به دیدار دوستدارانش می رود.

میلاد ماهان اظهارداشت: تمامی تلاشها شده تا یک شب به یادماندنی برای شیرازی های فرهنگ دوست و مردم علاقه مند استان فارس رقم بخورد که درهمین راستا بلیط فروشی کنسرت آغاز شده و بصورت گسترده در فضای اینترنتی با آدرس   www.shiraztic.comدراختیارشهروندان قراردارد.

این تهیه کننده افزود: گلچینی از آثار پرطرفدار آلبوم "سوپرایز" و "دلت با منه" بهمراه تک قطعات جدید طوری در کنداکتور برنامه گنجانده شده تا هواداران و مخاطبان درشیراز ترانه های محبوبشان را در این کنسرت با این خواننده محبوب زمزمه کنند .

 

کد مطلب 2390329

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