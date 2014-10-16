مباهله اثبات صدق دعوت پیامبر اکرم (ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نجفی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه های استان با بیان این که 24 ذی الحجه "روز مباهله " است و مباهله رویدادی است که در آیه 61 سوره ی آل عمران ذکر شده، گفت: "مباهله" در لغت به معنای "لعنت و نفرین کردن" آمده که رویداد آن به آخرین سال عمر شریف پیامبر اکرم (ص) برمی گردد.

وی با بیان اینکه نمی توان پایان هر اختلاف را به مباهله ختم کرد، افزود: مباهله تنها زمانی به کار می رود که دو فرد یا گروه بر سر مسائل مهم و اساسی دینی با هم اختلاف داشته و حرف همدیگر را نپذیرند. در این صورت است که راهی جز مباهله باقی نمی ماند زیرا در جریان مباهله پیامد خطرناکی متوجه فرد یا گروه باطل می شود.

وی درباره ی جزئیات رویداد مباهله گفت: پیامبر (ص) مسیحیان منطقه نجران را به دین اسلام دعوت کردند و آنان شورایی را تشکیل دادند برای صحبت با پیامبر(ص) و بحث جدی درباره حضرت عیسی داشتند.

نجفی ادامه داد: عده ای از مسیحیان حضرت عیسی را خدا و یا فرزند خدا می دانستند که پیامبر (ص) به آن ها گفت اینطور نیست بلکه حضرت عیسی بنده و پیامبر خداست.

وی افزود: اینجا آیه ای نازل شد که فرمود مثل حضرت عیسی مثل حضرت آدم و حواست و آنها هم بدون پدر و مادر به دنیا آمدند و اگر اینگونه که آنها می گویند حضرت آدم ، فرد شایسته تری برای فرزند خدا بودن است اما آنها زیر بار نرفتند.

وی تصریح کرد: بعد از این موضوع قرار به مباهله شد و در جریان مباهله پیامبر اکرم تنها به حضرت علی (ع) ، حضرت فاطمه (س) ، امام حسن و امام حسین (ع) و خود اکتفا کرد که برخی مسیحیان بعد از دیدن حضور پیامبر و خاندانش وحشت کردند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: آن ها وقتی دیدن این پیشنهاد از طرف پیامبر بوده و خانواده خود نیز آورده است انصراف دادند و قبول کردند ، به همین ترتیب حادثه حقیقی مباهله رخ نداد و با پیامبر مصالحه شد.

وی اثبات صدق دعوت پیامبر اکرم (ص) و اعتماد ایشان به خداوند را یکی از مهمترین نتایج مهم جریان مباهله دانست و گفت : علاوه بر این موضوع باید یادآور شد که جریان مباهله سند حقانیت ائمه ی اطهار است. همچنین می توان گفت که روز مباهله بهانه است برای اینکه آماده ی حقانیت و پذیرش اسلام شویم.

وی افزود: انسان در هر حال باید آماده پذیرش باشد و مخصوصا انسان عصر کنونی برای پذیرا شدن حق و حقانیت باید روح پاک داشته باشد.

حجت الاسلام نجفی یکی از نکات کاربردی رویداد مباهله را اهمیت خانواده در هر شرایط زندگی دانست وگفت: پیامبر دین و قرآن همراه با خانواده ی خود دست به دست شد تا مشگل را حل کند واین مساله در عصر کنونی به ما می آموزد که "خانواده" در حل مشگلات مهمترین مرجع حل کننده ی اختلاف است.

وی در پایان درباره اعمال روز مباهله بیان کرد:غسل ، روزه ، دو رکعت نماز و ارتباط معنوی باخدا ،خواندن دعای مباهله و همچنین قرائت زیارت مخصوص امیر المومنین (ع) از جمله اعمال روز مباهله طبق روایات و احکام است.