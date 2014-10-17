ترویج سه نوع اسلامِ تکفیری، سکولاریزه و افراطی شیعی از سوی آمریکا دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز گذشته 24 مهرماه در گردهمایی بزرگ مبلغان سازمان اوقاف و امور خیریه که در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر مدیریت جهادی تاکید داشته و دارند؛ دفاع مقدس به همین وسیله اداره شد و امروز هم تمام ارکان جامعه باید به سمت مدیریت جهادی پیش بروند ضمن اینکه ایشان نسبت به مقوله فرهنگ هم تاکیدات فراوانی دارند زیرا با تهاجم فرهنگی عظیمی برای تسخیر ذهن مردم مسلمان مواجه هستیم.



وی افزود: باید دید چه تهدیداتی امروز متوجه انقلاب اسلامی هستند؛ تا سال 2005 میلادی آمریکایی‌ها به دنبال جنگ تمدن‌ها بودند که شاخصه آن هم حضور رسمی و علنی این کشور در نبردها بود ولی به تدریج متوجه شدند که باید جنگ درون‌تمدنی یا به عبارتی درگیری میان فرق اسلامی را ترویج کنند.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه آمریکا تمام فرق اسلامی را به جان یکدیگر انداخته است گفت: در حقیقت غرب به دنبال جنگ نیابتی است تا کشورهایی همچون عربستان، قطر و ترکیه به جای آمریکا به آتش‌ افروزی بپردازند.



وی ادامه داد: ترویج سه نوع اسلام تکفیری و وهابی، سکولاریزه شدن که ترکیه پیام‌آور آن است و همچنین افراط شیعی و حمله مستقیم به مقدسات سایر مسلمانان از سوی آمریکا دنبال می‌شود.



حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه در گذشته و در داخل ایران شبکه‌هایی با حمایت انگلستان به ترویج اسلام افراطی شیعی می‌پرداختند گفت: البته این امر با جلوگیری نظام اسلامی روبه‌رو شد ولی در کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد ضمن اینکه نشر عزاداری‌های خشن در ماه محرم و دیگر مناسبت‌ها هم به منظور تخریب تشیع صورت می‌گیرد.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: برخی جوانان به خاطر شیوه‌های نوین عزاداری به هیئت‌ها می‌آیند بنابراین باید با زبان خوب و مستند، اینگونه جریانات را تغییر داد و نسبت به هدایت آنها اقدام کرد.



وی منافع اقتصادی، ترس از مهدویت و قدرت نظام جمهوری اسلامی را دلیل حضور همه قدرت‌های جهانی در منطقه خاورمیانه دانست و تصریح کرد: عمق استراتژیک نظام اسلامی در چند بعد است؛ نخست اینکه مرزهای امروز ما در لبنان و ساحل مدیترانه قرار دارند.



حجت الاسلام سعیدی با اشاره به وقایع یمن، عراق، بحرین و آمریکای لاتین گفت: عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در شرایط کنونی این مناطق هستند؛ عشق به ایران اسلامی در آمریکای لاتین بسیار شدید است؛ باید این مسائل را برای مردم بیان کرد زیرا در افزایش روحیه جامعه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با تاکید بر حفظ انقلاب و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی به عنوان وظایف همه مبلغان و مردم ایران تصریح کرد: تداوم حرکت انقلاب و زمینه‌سازی برای ظهور از دیگر وظایف ما به شمار می‌روند و قطعا انقلاب اسلامی، همان انقلابی است که زمینه‌سازی برای قیام مهدوی را انجام خواهد داد.



وی رهبری را محور اصلی تحقق رسالت‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: دولت هم دومین محور و دارای نقشی تعیین‌کننده است؛ در این بین مردم دارای جایگاه والایی بوده و باید به این نقش توجه ویژه صورت گیرد؛ مبلغان باید تهدیدات اساسی را برای مردم تبیین کرده و آنها را با مسئولیت‌ها و تکالیف شان آشنا کنند.



حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه همه انبیای الهی و رهبران برای حفظ دین خدا هزینه‌های فراوانی داده‌اند گفت: بیان این فداکاری‌ها برای مردم، خود به خود هدف تبلیغ دین را محقق می‌کند.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: عقلانیت در تبیین مسائل گوناگون ابزار مهم مبلغان است ولی در این مسیر می‌توان از عاطفه و احساس هم استفاده کرد هرچند مشاهده می‌کنیم بسیاری از عزاداری‌ها از ابتدا تا انتها تکیه بر روی احساسات دارند.



وی با اشاره به ضرورت وجود یاران صدیق برای رهبری در هر دوره و عصر گفت: ولایت مداری نیازمند استمرار است.



حجت الاسلام سعیدی به صبر و مقاومت به عنوان درسی دیگر از نهضت عاشورا اشاره کرد و افزود: بهترین ولایت‌مداری آن است که متعبدانه باشد.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به ضرورت عبرت‌آموزی از حادثه عاشورا گفت: انحراف در خواص و صحابه پیامبر از جمله مسائلی بود که عاشورا آن را نشان داد؛ باید دانست که رهبری دینی دارای شاخص‌هایی است و نباید به هر کس اعتماد کرد.



وی افزود: تفاوت میان شعار و عمل و همچنین ادعا و عمل آن چیزی است که از رفتارهای متفاوت نسبت به نهضت حسینی می‌آموزیم؛ شخص‌محوری به جای حق‌محوری هم از جمله اشتباهات خواص بود که باید مورد توجه برای عبرت‌آموزی قرار گیرد.



حجت الاسلام سعیدی اعتماد به عناصر بدسابقه و غیر خودی را از دیگر اشتباهات بسیاری از مردم در جریان عاشورا دانست و تصریح کرد: همه این عبرت‌ها و درس‌ها را باید در قالب تبلیغ ماه محرم برای مردم بیان کرد.