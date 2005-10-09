  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۹

به بهانه برگزاري مسابقات بين المللي قرآن كريم(14)

دكتر آذرشب: فعاليتهاي قرآني بايد در قالب يك نهضت قرآني بزرگ انجام شوند

دكتر آذرشب: فعاليتهاي قرآني بايد در قالب يك نهضت قرآني بزرگ انجام شوند

دكتر آذرشب داور بيست و دومين دوره مسابقات بين المللي حفظ، قرائت و تفسير قرآن كريم ، با تأكيد بر ضرورت تأثيرگذاري مثبت فعاليتهايي كه در عرصه هاي مختلف انجام مي شود، گفت: لازم است فعاليتهاي قرآني چون مسابقات قرآن كريم، در قالب يك نهضت بزرگ قرآني انجام شوند تا تأثيرگذاري مطلوب را در سطح جامعه داشته باشند.

دكتر محمد علي آذرشب داور بيست و دومين دوره  مسابقات بين المللي حفظ، قرائت و تفسير قرآن كريم در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: بين نهادهاي مسئول در زمينه فعاليتهاي قرآني هماهنگي وجود ندارد در اين راستا لازم است كه اين فعاليتها بصورت يك نهضت بزرگ قرآني انجام شود .

وي افزود: مسابقات قرآن خود به تنهايي عامل ارتقاء سطح معرفت جامعه نيست بلكه زمينه را براي حركتهاي قرآني فراهم مي كند از اين رو فعاليتهاي قرآني بايد با يكديگر همسو و هماهنگ باشند .

آذرشب در ادامه تصريح كرد: لازم است كه آموزش عالي كشور، حوزه هاي علميه، سازمان اوقاف وامور خيريه و مسئولان اين عرصه فعاليتهاي قرآني براي طرح يك برنامه جامع قرآني تلاش كنند .

دكتر آذزشب با اشاره به اين كه قبل از انقلاب اسلامي اين حركتهاي قرآني وجود نداشته است، گفت: بعد از انقلاب اسلامي ايران مسابقات قرآن انگيزه اي براي ايجاد فضاي قرآني  دركشور شدند .

داور بيست ودومين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم ايران را آغازگر جنبش تفسير عمومي معرفي كرد و اظهار داشت : اگر چه در اين مسابقات تعداد شركت كنندگان رشته تفسير كم است و رقابت در اين رشته به اندازه رقابت در رشته هاي قرائت و حفظ نيست، اما مي توان گفت كه جنبش تفسير عمومي در ايران آغاز شده  و توفيق خوبي هم داشته است . 

وي درهمين راستا گفت: چند سالي است كه  بحث تفسير وارد مسابقات قرآن شده اما نياز به برنامه ريزي عميق دارد . لازم است كه اين رشته در دو بخش عمومي و تخصصي براي درك عموم و اظهار نظر متخصصان و مفسران  مورد بررسي قرار گيرد . 

دكتر آذرشب گفت: هم اكنون ما درعرصه مسابقات  بين المللي سطح عمومي را طي كرده ايم و در مسابقات قرآن به طرح سئوالات عمومي در مورد مفاهيم قرآني مي پردازيم اما لازم است كه اين افكار و انديشه ها را در سطح مسابقات قرآني بطور عميق وارد كنيم .

وي برلزوم بررسي مفاهيم قرآني در سطح عمومي تأكيد كرد و گفت: اگرچه كه تفسير عمومي لازم است  اما عرصه تفسير نياز به تخصص دارد تا قرآن براي زندگي انسان برنامه ريزي شود .

دكتر محمد علي آذرشب در ادامه اظهار داشت: در دهكده جهاني زندگي مي كنيم و به يك شوراي قرآن كريم در سطح جهاني نياز است، به جهت احياء نهضت قرآني دست يابيم تا همه دست اندركاران اين عرصه در جهان اسلام ارتباطات قويتري با يكديگر داشته باشند و فعاليتهاي خود را با يكديگر هماهنگ كنند .

کد مطلب 239044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها