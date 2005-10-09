دكتر آذرشب: فعاليتهاي قرآني بايد در قالب يك نهضت قرآني بزرگ انجام شوند

دكتر محمد علي آذرشب داور بيست و دومين دوره مسابقات بين المللي حفظ، قرائت و تفسير قرآن كريم در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: بين نهادهاي مسئول در زمينه فعاليتهاي قرآني هماهنگي وجود ندارد در اين راستا لازم است كه اين فعاليتها بصورت يك نهضت بزرگ قرآني انجام شود .

وي افزود: مسابقات قرآن خود به تنهايي عامل ارتقاء سطح معرفت جامعه نيست بلكه زمينه را براي حركتهاي قرآني فراهم مي كند از اين رو فعاليتهاي قرآني بايد با يكديگر همسو و هماهنگ باشند .

آذرشب در ادامه تصريح كرد: لازم است كه آموزش عالي كشور، حوزه هاي علميه، سازمان اوقاف وامور خيريه و مسئولان اين عرصه فعاليتهاي قرآني براي طرح يك برنامه جامع قرآني تلاش كنند .

دكتر آذزشب با اشاره به اين كه قبل از انقلاب اسلامي اين حركتهاي قرآني وجود نداشته است، گفت: بعد از انقلاب اسلامي ايران مسابقات قرآن انگيزه اي براي ايجاد فضاي قرآني دركشور شدند .

داور بيست ودومين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم ايران را آغازگر جنبش تفسير عمومي معرفي كرد و اظهار داشت : اگر چه در اين مسابقات تعداد شركت كنندگان رشته تفسير كم است و رقابت در اين رشته به اندازه رقابت در رشته هاي قرائت و حفظ نيست، اما مي توان گفت كه جنبش تفسير عمومي در ايران آغاز شده و توفيق خوبي هم داشته است .

وي درهمين راستا گفت: چند سالي است كه بحث تفسير وارد مسابقات قرآن شده اما نياز به برنامه ريزي عميق دارد . لازم است كه اين رشته در دو بخش عمومي و تخصصي براي درك عموم و اظهار نظر متخصصان و مفسران مورد بررسي قرار گيرد .

دكتر آذرشب گفت: هم اكنون ما درعرصه مسابقات بين المللي سطح عمومي را طي كرده ايم و در مسابقات قرآن به طرح سئوالات عمومي در مورد مفاهيم قرآني مي پردازيم اما لازم است كه اين افكار و انديشه ها را در سطح مسابقات قرآني بطور عميق وارد كنيم .

وي برلزوم بررسي مفاهيم قرآني در سطح عمومي تأكيد كرد و گفت: اگرچه كه تفسير عمومي لازم است اما عرصه تفسير نياز به تخصص دارد تا قرآن براي زندگي انسان برنامه ريزي شود .

دكتر محمد علي آذرشب در ادامه اظهار داشت: در دهكده جهاني زندگي مي كنيم و به يك شوراي قرآن كريم در سطح جهاني نياز است، به جهت احياء نهضت قرآني دست يابيم تا همه دست اندركاران اين عرصه در جهان اسلام ارتباطات قويتري با يكديگر داشته باشند و فعاليتهاي خود را با يكديگر هماهنگ كنند .