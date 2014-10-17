به گزارش خبرنگار مهر، روزهای اول و دوم جشنواره منطقه دو کشور در مشهد طبق برنامه زمان بندی شده پیش رفت.

روز اول جشنواره کار های "دودمان" از استان کرمان، "شور حرارت در خنکای آشپزخانه" از زرند استان کرمان، "زمین می‌چرخد" از بجنورد، "دو یک به نفع بارسلونا" از بجنورد و "زمستان است" اجرا شد که با استقبال عموم و هنرمندان مواجه شد.

در روز دوم جشنواره هم "کبیسه‌های مردادی" از استان تهران، "کابوس" از میناب استان هرمزگان، "دردسرهای مرد مرده" از استان کرمانشاه، "همیشه همه چیز" از استان یزد، "اتللو در کشتار گاه" از استان گلستان و "عروس خوشه های اقاقی" از بیرجند اجرا و باز هم با استقبال خوبی مواجه شد.

اجراهای فشرده و داوری شش کار نمایشی در روز

اما آنچه در این میان به وضوح به چشم می خورد خستگی هنرمندان و داوران برای اجراهای فشرده و داوری شش کار نمایشی در روز است که به نظر می رسد اگر زمان بیشتری به ابن کار اختصاص می یافت کیفیت اجرا ها بالاتر رفته و تحلیل و آنالیز بهتری هم توسط داوران انجام می شود.

دبیر جشنواره تئاتر منطقه دو کشور در مشهد به خبرنگار مهر می گوید: همه آثاری که در این جشنواره شرکت دارند از کیفیت خوبی برخوردار هستند و عموما توسط جوانان نوشته و کارگردانی شده اند.

حمید طباطبائی اظهار می کند: استفاده از موضوعات و دغدغه های روز جامعه باعث جذب مخاطب می شود اما هر کاری باید استاندارد خود را داشته باشد و شش اجرا در یک روز برای داوری زیاد است.

وی ادامه می دهد: فشردگی در اجرا ها داوران را خسته می کند و قدرت تحلیل و ادراک و آنالیز را پایین می آورد.

طباطبائی با بیان اینکه داوری در چنین شرایطی کار طاقت فرسایی است، عنوان می کند: حداکثر باید بین دو تا سه نمایش در روز اجرا می شد و این شرایط از استاندارد خارج است.

جشنواره تئاتر منطقه ای نیازمند زمان بیشتری است

معاون هنری ارشاد خراسان رضوی ابراز می کند: نباید جشنواره به شکلی برگزار شود که داوران خسته شوند و برای چنین جشنواره ای با 17 گروه نمایشی حداقل هشت روز زمان نیاز بود تا داوران دقت لازم را داشته و خسته نشوند.

سامان خلیلیان کارگردان نمایش"کبیسه های مردادی" کاری از استان تهران و یکی از نمایش های شرکت کننده در جشنواره تئاتر منطقه دو کشور در مشهد هم به خبرنگار مهر می گوید: قضاوت یک امر نسبی است و یکی یا چند اجرا برای این امر تاثیری ندارد.

وی ادامه می دهد: آنچه مهم است آشقتگی ناشی از کمبود زمان است چرا که برای رسیدن به یک اجرای با قوام و مناسب باید زمان کافی در اختیار گروه های نمایشی قرار گیرد.

محدودیت زمانی به کیفیت کارها آسیب می زند

خلیلیان عنوان می کند: فشردگی در اجراهای جشنواره با توجه به زمان محدود برگزاری آن کیفیت کار را پایین می آورد و عملا یک روز برای شش اجرا فاجعه است و به کیفیت کار ها آسیب می زند.

حسین مسافر آستانه عضو هیئت داوران جشنواره منطقه دو کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: فشردگی در اجراها و برنامه ریزی به این شکل هم به اجرای خوب و هم به یک داوری خوب لطمه وارد می کند.

وی ابراز می کند: در چنین شرایطی زمان لازم برای آمادگی گروه ها صرف نمی شود و باعث دستپاچگی در اجراها و داوری ها می شود.

مسافر آستانه اظهار می کند: دیدن نمایش ها با آشفتگی موجود تاثیر خوبی بر ذهن داوران ندارد هر چند ما در تلاشیم و نهایت دقت خود را برای داوری ها انجام می دهیم تا حقی از کسی ضایع نشود.

وی با بیان اینکه فشردگی در زمان جشنواره امکان برگزاری جلسات نقد و بررسی را هم از بین می برد، می افزاید: داوری سه کار در روز با فاصله زمانی مشخص بین اجرا ها استاندارد است و برای چنین برنامه ای حداقل هفت روز زمان نیاز است. 17 گروه نمایشی در سه روز یعنی داوری شش گروه نمایشی در هر روز که کار را بسیار سخت می کند.

جمع بندی کل کشور در چهار منطقه آشفتگی در جشنواره را به دنبال دارد

این داور جشنواره تئاتر منطقه دو کشور با بیان اینکه باید تعداد جشنواره ها بیشتر و کار های نمایشی در هر منطقه کمتر شود، می گوید: جمع بندی کل کشور در چهار منطقه فشردگی و آشفتگی را به دنبال دارد در حالی که می بایست حداقل در شش منطقه کشوری این جشنواره بسته می شد تا از آرامش و استاندارد بیشتری برخوردار شود.

فرزاد باقری کارگردان نمایش "دودمان" از استان کرمان هم به خبرنگار مهر می گوید: گروه نمایشی دودمان بهترین اجرایش را در این جشنواره داشته ولی فکر نمی کنم با این فشردگی در اجرا ها کسی موفق به دیدن همه اجراها شده باشد.

وی عنوان می کند: داوری بین 17 گروه نمایشی در چنین شرایطی کار سختی است اما اگر زمان بیشتری برای برگزاری جشنواره بود هم کیفیت اجراها بهتر می شد و هم داوران با خیال راحت تری می توانستند کارهای شاخص را انتخاب کنند.

کامران شهلایی کارگردان نمایش "دردسر های مرد مرده" کاری از کرمانشاه هم به خبرنگار مهر می گوید: فشردگی در اجراها به کیفیت کارها آسیب می زند.

وی ادامه می دهد: این فشردگی و تعداد زیاد اجراها در یک روز باعث آزردگی روح و خستگی می شود و به نظر می رسد در این شرایط داوری کار سختی خواهد بود.

گفتنی است، جشنواره منطقه دو تئاتر در مشهد از بیست و دوم مهرماه آغاز و عصر بیست و پنجم مهر پایان می یابد.

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گزارش: ملیحه زرین پور