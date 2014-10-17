رقابت 36 اثر ايرانى با 86 اثر عرب و ترك در هفدهمين كريستيز خاورميانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين دوره ١٢٢ نقاشى، مجسمه، نقاشى‌خط و عكس روى ميز حراج عرضه مى شود كه از عراق ٢٢ اثر، لبنان ٢٠، مصر و سوريه هر يك ١٧، تركيه 5، تونس 2، از هنرمندان هر يك از كشورهاى فلسطين، اردن و مراكش يك اثر و از ايران ٣٦ اثر موفق شده اند به اين حراجى راه يابند.

حضور پرشمار آثار استادان را بايد ويژگى خاص دوره هفدهم كريستيز دوبى ناميد: ارائه سه اثر از محمود سعيد نقاش فقيد مصرى، 10 اثر از شفيق عبود نقاش فقيد لبنانى، 6 اثر از لوى كيالى و پنج اثر از فاتح مدرس نقاشان فقيد سورى، چهار اثر از ديا العزاوى عراقى در كنار چهار اثر از پرويز تناولى، 2 اثر از هر يك از هنرمندان سهراب سپهرى، زنده رودى و ماركو گريگوريان، سه اثر از فرهاد مشيرى و رضا درخشانى ... مويد اين نكته است.

بالاترين برآورد اوليه اين حراجى به نقاشى كلاسيك از محمود سعيد مصرى تعلق يافته كه ٤٠٠ تا ٦٠٠ هزار دلار برآورد شده است. او دومين ركورددار كريستيز خاورميانه است كه اين اثرش روى جلد كاتالوگ هم شده است. نقاشى ديگرى از همين هنرمند ركورد دوم قيمت پايه را هم از آن خود کرده است: ٢٠٠ تا ٢٥٠ هزار دلار.

اما ركوردهاى بعدى برآوردهاى اوليه سهم ايرانيان است: سلف پرتره متفاوتى از فرهاد مشيرى ١٨٠ تا ٢٢٠ هزار دلار پيشنهاد شده كه عنوان جالب توجه «خلال دندان» را يدك مى كشد و اتفاقا پشت جلد كاتالوگ اين دوره را به خود اختصاص داده است. ركورد چهارم از آن نقاشى سهراب سپهرى از مجموعه تنه درختان است كه ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار دلار تخمين زده شده است. نقاشى انتزاعى كوروش شيشه گران ١٢٠ تا ١٥٠ هزار دلار، مجسمه بدون عنوان از پرويز تناولى، ركورددار نخست كريستيز خاورميانه ١٠٠ تا ١٥٠ هزار دلار عرضه مى شود.

آثار ديگرى از هنرمندان كشورمان نيز از سوى كارشناسان كريستيز حائز برآوردهاى بالا شده اند: چهار اثر بهمن محصص، حسين زنده رودى، «شاعر و هيچ» پرويز تناولى و فرهاد مشيرى هر يك ٨٠ تا ١٢٠ هزار دلار، ماركو گريگوريان ٥٠ تا ٧٠ هزار دلار، عكسى از مجموعه «سفيد برفى» عباس كيارستمى ٤٠ تا ٦٠ هزار دلار، نقاشى فيگوراتيو از افشين پيرهاشمى ٣٥ تا ٤٥ هزار دلار، نقاشى‌خط سرخ رنگ على شيرازى ٢٠ تا ٢٥ هزار دلار، نقاشى انتزاعى از بيتا وكيلى ٢٠ تا ٢٥ هزار دلار و نقاشى كاهگلى نوستالژيك كوچكى از پرويز كلانترى ١٥ تا ٢٠ هزار دلار.

نام هاى پرآوازه ديگرى از هنر ايران نيز در اين حراجى حضور دارند: حسين كاظمى، هوشنگ پزشك نيا، مسعود عربشاهى، منوچهر يكتايى، نصرالله افجه اى، سيراك ملكونيان، قاسم حاجى زاده، ليلا متين دفترى، على بنى صدر، ركنى حائرى زاده، فرهاد احرارنيا و بهمن دادخواه.

هفدهمين دوره كريستيز دوبى ساعت ٧ بعد از ظهر سه شنبه ٢١ اكتبر (٢٩ مهرماه ) در سالن گودفين هتل امارات تاورز برگزار خواهد شد.

