پيامدهاي اخراج عرفات از سرزمين اشغالي فلسطين

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر- دراين نشست به آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي اجازه داده شد تا هرزمان كه مناسب تشخيص دهد عرفات را از محل كار خود در كرانه باختري به خارج ازاراضي اشغالي تبعيد كند .

اين كميسيون كه از وزاري امور خارجه، كشورامنيت، جنگ، رئيس موساد، رئيس سازمان شين بيت (امنيت داخلي) و رييس ستاد ارتش تشكيل مي شود زمان تبعيد عرفات را به عهده آريل شارون گذارد.

همچنين يك گروه كماندويي اسراييل تمرينهايي را براي نحوه دستگيري واخراج رئيس حكومت خودگردان فلسطين آغاز كرده اند.

تصميم رژيم صهيونيستي براي تبعيد عرفات به دنبال وقوع دو انفجاردرتل آويو و بيت المقدس غربي كه به كشته شدن 16 اسراييلي منجر شد، اتخاذ گرديد .

اين تصميم يعني اخراج عرفات نه تنها مشكل امنيتي رژيم اسراييل را حل نخواهد كرد بلكه ناامني را در فضاي ملتهب اراضي اشغالي تشديد خواهد ساخت .

عرفات 73 ساله كه نزديك به 55 سال از عمر خود را صرف مبارزه با رژيم اسراييل كرده است ، اگر چه دچار كجرويهاي سياسي و اشتباهات فاحشي شده اما همچنان پايگاه خود را در ميان فلسطينيان حفظ كرده است .

به دنبال اعلام تصميم دولت شارون دائر براخراج عرفات، طي دور روز گذشته هزاران تن ازمردم فلسطين در غزه و كرانه غربي در برابر مقر عرفات اجتماع كردند وهمبستگي خود را با وي اعلام داشتند.

گروههاي مبارز فلسطيني نيز با انتشار بيانيه هايي ازعرفات به عنوان" سوپاپ اطمينان" ملت فلسطين ياد كردند و تهديد نمودند در صورت اخراج او تمام منافع رژيم صهيونيستي را هدف قرار خواهند داد.

درخارج از اراضي اشغالي و در سطح جامعه جهاني تقريبا اغلب كشورهاي جهان با صدور اطلاعيه هايي نسبت به تصميم رژيم صهيونيستي اعتراض كردند .

بسياري از اين كشورها عرفات را به عنوان رهبر شرعي و قانوني ملت فلسطين توصيف كردند و تبعيد وي را امري غير معقول و بيهوده دانستند .

كشورهاي عرب عضو سازمان ملل نيز از شوراي امنيت خواستند دراين زمينه تشكيل جلسه دهد و موضوع اخراج عرفات را مورد بحث قرار دهد.

عرفات نيز به نوبه خود اعلام كرد كه تحت هيچ شرايطي رام الله را ترك نخواهد نمود و ترجيح مي دهد كه در فلسطين اشغالي كشته شود .

طبيعي است اين واكنش هاي مردمي و بين المللي نه تنها شكستي براي سياست آريل شارون تلقي مي شود بلكه يك پيروزي سياسي براي عرفات بحساب مي آيد .

هرچند عرفات ازطريق اتخاذ سياست هاي غير معقول ومتهورانه درطول دو دهه گذشته به قضيه فلسطين ومجاهدتهاي مردم فلسطين ازطريق امضاء موافقت نامه هاي سازش لطمه وارد ساخت اما به هرحال همچنان به عنوان بازيگراصلي صحنه سياسي فلسطين به شمارمي آيد .

تبعيد عرفات نه تنها مشكل امنيت اسراييل را حل نخواهد كرد بلكه با معيارهاي بين المللي نيزمغايرت دارد و پايگاه مردمي عرفات را در داخل تقويت خواهد كرد .

امروزشارون وهيات حاكمه رژيم صهيونيستي بايد درك كنند كه امنيت آنان از رهگذر ترور وتبعيد رهبران انتفاضه تامين نمي شود بلكه راه حل اين مساله اجراي كامل قطعنامه هاي شوراي امنيت ودادن حق شرعي ملت فلسطين است زيرا انتفاضه قائم به افراد نيست بلكه برخاسته از آگاهي غريزي ملت فلسطين مي باشد.