محمد الهیاری معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی کارگاه کتابداران کودک در این نهاد اظهار داشت: این کارگاه دو روزه بر اساس تفاهمنامه مشترک میان نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با حضور جمعی از کتابداران کودک و نوجوان این دو نهاد برگزار شد.

وی ادامه داد: در این کارگاه کتابدارانی از استان‌های تهران، قم، قزوین و البرز که در کتابخانه‌های نهاد مشغول به فعالیت هستند در کنار کتابداران کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حضور داشته و مسائل آموزشی مرتبط با کتابداران را به ویژه در مسائلی مانند پرورش خلاقیت و نیز موضوعات مرتبط با کتابدارای کودک و نوجوان فرا گرفتند.

معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به تداوم برگزاری دوره‌های آموزشی برای مخاطبان کودک و نوجوان در آینده گفت: بخشی از این کارگاه نیز به دیدار و صحبت رو در روی کتابداران با دبیرکل نهاد اختصاص داشت که به صورت عمده به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد.

الهیاری تصریح کرد: مهمترین موضوعاتی که در این نشست از سوی کتابداران مطرح شد برخی مسائل معیشتی و کاری و نیز برخی مسائل حوزه آموزش بود. همچنین موضوع کیفیت منابع موجود در بخش کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی مراکز و نیز چگونگی حفاظت از آنها و همچنین چگونگی توزیع حجم کم منابع مکتوب در میان مخاطبان فراوان بخش کودک و نوجوان کتابخانه‌ها نیز در این نشست از سوی کتابداران مطرح شد.

وی افزود: دبیر کل نهاد نیز در این نشست و در پاسخ به کتابداران به موضوعاتی مانند اهمیت حوزه کودک و نوجوان در موضوع تولید کتاب و نیز اهمیت حضور مخاطبان این بخش در کتابخانه‌های عمومی به منظور استفاده از منابع به ویژه در بهره‌برداری از منابع آموزشی تاکید کرده و سوالات مطرح شده نیز پاسخ داد.