محسن متقی مدیر دوبلاژ سیمای اردوی شبکه جهانی سحر که بیش از 5 سال با سیمای اردوی شبکه سحر همکاری داشته است به خبرنگار مهر گفت: اگر بخواهیم که دوبله یک اثر، فاخر و ماندگار شود باید فرآیند سینک که در واقع هماهنگی صدای دوبلور با حرکات لب بازیگر است به درستی انجام شود که این کار، هم سخت و هم زمان‌بر است.

وی که از جمله کارهایش می توان به مدیریت دوبلاژ سریال‌های «سراب»، «ملکوت» و «اولین شب آرامش» اشاره کرد درباره توانایی های یک مدیر دوبلاژ عنوان کرد: یک مدیر دوبلاژ باید به زبان و اصطلاحات زبانی که زبانگردانی آن را بر عهده گرفته، تسلط کامل داشته باشد تا بتواند اشکالات گوینده و دوبلوری که در گروه دوبله مشغول به کار است رفع کند.

متقی با بیان اینکه صدا در دوبله باید رسا و تأثیرگذار باشد، افزود: صدا باید لحن و فرم داشته باشد و حس خوبی را به شنونده القا کند و این گونه صداها برای کار دوبله مناسب تر هستند البته در دوبله یک مجموعه صداهای معمولی برای نقش های دست چندم نیز استفاده می شود. نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که برای انتخاب یک دوبلور، توانایی سینک کردن نیز به اندازه تسلط بر زبان و صدای خوب در اولویت است.

سلیقه‌ای عمل کردن مترجم به دوبله لطمه وارد می‌سازد

این مدیر دوبلاژ سیمای اردوی شبکه سحر درباره تأثیر ترجمه و ویراستاری بر خروجی دوبله گفت: در دوبله غیر از این که کلامی از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می شود باید حسی که در کار وجود دارد نیز القاء شود. سلیقه ای عمل کردن مترجم و ویراستار به کار لطمه وارد می‌کند و باعث دوباره کاری و از دست دادن زمان می شود.

وی افزود: برخی از ترجمه ها ترجمه تحت اللفظی است که ممکن است ترجمه درستی باشد ولی برای فیلم و سریال این نوع ترجمه مناسب نخواهد بود. در یک ترجمه خوب باید جملات، عبارات و تکیه کلام ها و واژه هایی را معادل سازی کرد که نیازمند ذکاوت یک مترجم است.

در دوبله کارتون اجازه خطا نیست

متقی با مقایسه دوبله کارتون با فیلم و سریال، آن را به مراتب سخت تر دانست و بیان کرد: در دوبله کارتون باید این نکته مدنظرمان باشد که وقتی برای گروه کودک که بسیار پیچیده، حساس و تأثیرپذیر هستند کار می‌کنیم اجازه خطا و اشتباه وجود ندارد و این کار را به مراتب از دوبله کارهای دیگر سخت‌تر می‌کند علیرغم اینکه در کارتون نیازی به سینک سازی نیست.

مدیر دوبلاژ و دوبلور شبکه سحر خطاب به علاقمندان به حرفه دوبله نیز عنوان کرد: یک سری قواعد و اصول خاص وجود دارد که یک دوبلور باید آموزش ببیند بعد وارد این حرفه شود، مثل فن بیان و تنفس در عرصه صداسازی و صداپیشگی و آشنایی با ادبیاتی که با آن کار دوبله انجام می‌شود. البته یک سری از اصول هم در کار تجربه شده و به دست می آید.

جذابیت تصویر و بازیگری دوبله را به حاشیه برده است

مدیر دوبلاژ فیلم های سینمایی و تلویزیونی «پدر کاغذی»، «خانه ای در غبار»، «به همین راحتی» و «دور دست» با اشاره به حضور بازیگران در دوبله یادآور شد: جذابیت تصویر و بازیگری باعث می شود که دوبله در حاشیه قرا بگیرد و این یک آسیب برای حرفه دوبله است.

مدیر دوبلاژ مجموعه‌های «شهر دقیانوس»، «پول کثیف» و «گمشده» هماهنگ بودن دوبلور با شخصیت های سریال‌ و نیز جنس صدا، فرم و حالت صدای گویندگان را معیار انتخاب دوبلور دانست و افزود: برای کار دوبله تنوع صدایی فراوانی باید وجود داشته باشد تا در کار دچار یکنواختی و تکرار صدا نشویم. بنابراین همه صداهایی که خداوند آفریده است در جای مناسب خود قابل استفاده هستند.

وی که سریال «سراب» را کار شاخص خود می داند با بیان اینکه صداپیشگی شخصیت‌هایی را که پیام‌های آسمانی دارند بیشتر دوست دارم، ابراز کرد: به نظر من گوینده یک کاراکتر خاص بودن بیشتر نتیجه می‌دهد. البته الزام نیست و دوبلور می‌تواند کاراکترهای مختلف را هم تجربه کند.

این مدیر دوبلاژ سیمای اردوی شبکه سحر گفت: به نظر من با توجه به فراهم کردن امکانات و توجه فراوانی که شبکه سحر به این هنر داشته است، وضعیت دوبله اردو بسیار بهتر از گذشته شده است. این سیر صعودی در دل شبکه جاری است و در مقایسه با خارج از شبکه سحر نیز باید بگویم که گروه دوبله اردوی شبکه سحر در میان دوبله های مشابه بدون رقیب است و این عامل در دیده شدن و محبوبیت فیلم و سریال های ایرانی موثر است.

