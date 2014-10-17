برنامه ريزي براي سناريوهاي مختلف مذاكرات هسته اي انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شفيعي عصر پنج شنبه در همايش سی امین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات كه در بجنورد برگزار شد؛ با اشاره به انجام مذاكرات هسته اي ايران و كشورهاي گروه 1+5 افزود: در اين زمينه وزارت اطلاعات تحلیل ها و پیش بینی های خود به همراه راهبردهای لازم را خدمت مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و دیگر مسئولان ارشد نظام ارائه مي كند تا در تصميم گيري ها لحاظ شود.

وي اضافه كرد: اين اطلاعات از سه لايه همكاري دانشگاهها و پژوهشکده ها، اتاق های فکر با نخبگان مناطق مختلف و در نهايت تلفیق اطلاعات به دست آمده از این دو راه با اطلاعات پنهان خود وزارت اطلاعات، نهايي شده و در اختيار مسئولان قرار مي گيرد.

شفيعي تصريح كرد: در زمينه هسته اي نيز همين روند انجام شده و صلابت و قاطعيت رييس جمهور در مجامع جهاني نتیجه همین نگاه راهبردی و برنامه ریزی شده بود.

به گفته وي در اين زمينه سناريوهاي مختلف نتيجه مذاكرات هسته اي ايران با كشورهاي گروه 1+5 پيش بيني و برنامه ريزي هاي متناسب با هر كدام از نتايج توافق، تمدید و یا بن بست انجام شده است چرا كه اتحمال دارد هر كدام از نتايج فوق الذكر در پايان مذاكرات هسته اي حاصل شود.

اين مسئول اطلاعاتي در ادامه با اشاره به شرايط منطقه اي، ايران را قدرت بلامنازع منطقه دانست و افزود: آمریکا دریافته که با اشغال عراق و افغانستان، برنده واقعی این جنگ ها ایران بود به همين دليل حوادث و مسائلي كه در منطقه ايجاد كرده به منظور قطع كردن دست ايران از خاورميانه صورت گرفته است.

به گفته وي نظام استكبار به اين منظور ابتدا سراغ حزب الله لبنان كه گمان مي كردند ضعيف است؛ رفتند آنها به سوي سوريه لشگركشي كردند تا نفوذ ايران در منطقه را كم كنند اما همه سناريوهاي آنها با شكست روبرو شد.

شفيعي تصريح كرد: در منطقه خاورميانه شاهد شكل گيري نظام جديدي هم راستا با گفتمان جمهوري اسلامي هستيم و اگر كشورهاي محور مقاومت اين فشارهاي نظام سلطه را تحمل كنند نتيجه آن مولود فرخنده نظام جديد در منطقه خواهد بود.

رییس مرکز بررسی های استراتژیک وزارت اطلاعات در ادامه با تأكيد بر استحكام دروني نظام و وحدت داخلي اظهار داشت: مردم نقش اصلي در ايجاد امنيت را ايفا مي كنند و تا زماني كه ارتباط بين مردم و نظام برقرار باشد؛ هيچ قدرتي نمي تواند به نظام ضربه بزند.

وي سه آسیب نظام را ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت، شکاف بین مردم از جمله اقوام و مذاهب و شکاف درون حاکمیت و چندگانگی بین اجزای حاکمیت ذكر و اضافه كرد: بايد امید و اعتماد در مردم تقویت شود چرا كه هيچ كشور و نظامي در جنگ خارجي شكست نمي خورد مگر آن كه آن نظام پيش تر از مردم كشور خود شكست خورده باشد كه اين تجربه در جريان فروپاشي نظام بعثي عراق كاملا مشاهده شد.