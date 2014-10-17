به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست فصل پاییز باشگاه فرهنگی آموزشی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران پنجشنبه 24 مهرماه در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد.

«ایده» موضوع محوری برنامه های پاییز این باشگاه است كه اولین نشست آن با حضور اعضای باشگاه از سراسر ایران، اعضای شورای مركزی كانون فیلمنامه نویسان و شاهپور شهبازی برگزار شد.

در ابتدای نشست سعید رحمانی از اعضای شورای مركزی به تشریح برنامه های باشگاه و ویژگی های دوره پاییز پرداخت و گفت: همانطور که فیلمنامه با ایده شروع می شود، مبحث فصل اول را نیز به ایده اختصاص دادیم. من و دوستانم در شورای مرکزی در بررسی و تدوین برنامه های باشگاه، سرفصل هایی را برای این فصل طراحی کردیم كه امیدواریم بتوانیم آنها را اجرایی كنیم.

همچنین حسین مهكام درباره مبحث ایده و ژانر صحبت کرد و گفت: نکته ای که لازم است به آن توجه شود این سوال است که شما اعضای باشگاه قصد دارید فیلمنامه نویسان خوبی شوید و یا فیلم شناسان خوبی؟ این دو نکته در شکل برخورد با فیلمنامه بسیار مهم است چراکه فیلمنامه نویسِ خوب می تواند فیلم شناس خوبی باشد اما فیلم شناسِ خوب لزوماً فیلمنامه نویس خوبی نیست.

مهكام ادامه داد: رابرت مک كی در مبحث ژانر 20 گونه را تقسیم بندی کرده و به عنوان ژانر فیلمنامه معرفی کرده و در این 20 مورد در مورد تم ها هم حرف زده است. اگر کتاب «سبک های ادبی» را خوانده باشید، ریشه های مختلف سبک های ادبی را می بیند اما وقتی به عنوان نویسنده به رئالیسم می رسیم باید توقف کنیم و ببینیم در قرن 21 به چه سبکی رئالیسم می گویند؟

نویسنده فیلمنامه «برف» در توصیف ژانر بیان کرد: ژانرها اساساً استوانه های تاریخی نیستند بلکه استوانه های فرعی در دل فیلمنامه هستند و برای این شكل گرفته اند که نویسنده ها قواعدی در نوشتن ایجاد کنند اما گاهی می توان در دل این قواعد شیطنت هایی نیز داشت.

در بخش دیگری از این نشست مهران کاشانی با اشاره به مقوله ایده از منظر رابرت مک كی تصریح کرد: سوال اینجاست که چطور می توانیم ایده ای برای یک فیلم تولید کنیم؟ مک کی می گوید ایده اولیه همان قلاب است و همیشه رابطه ای بین ایده اولیه و حادثه محرک وجود دارد به همین دلیل زمانی احساس می كنیم ایده جذاب است که کنش و واکنشی را به همراه داشته باشد.

وی در ادامه با ارجاع به گفته های مک کی اشاره كرد: این تئوریسین می گوید در فیلمنامه مانع خلق کنید و شخصیت را در معرض حادثه محرک قرار دهید. وقتی هم به سمت حل مشکل حرکت می کنید شکاف ایجاد کنید تا مسیری برای رسیدن به راه حل مورد نظر طی شود.

آخرین بخش این نشست بخش انتقال تجربه بود كه با حضور فرید مصطفوی و سحر عصرآزاد برگزار شد.

فرید مصطفوی فیلمنامه نویس «قصه‌ها» با اشاره به چگونگی نوشته شدن این فیلمنامه و ایده آن یادآور شد: قبل از اینکه این فیلمنامه نوشته شود شرایط ویژه ای برای خانم رخشان بنی اعتماد بوجود آمده بود و او نمی خواست پروانه فیلم بلند بگیرد و چند سالی هم بود که فیلم نساخته بود. بنی اعتماد می خواست فیلم های کوتاهی به صورت مستقل بسازد تا وقتی کنار هم قرار می گیرند تبدیل به یک فیلم بلند شوند. از من پرسید این كار عملی است یا خیر که من هم اعلام آمادگی کردم.

مصطفوی ادامه داد: وقتی قرار شد ادامه زندگی قهرمانان فیلم های قبلی خانم بنی اعتماد را بنویسیم نام اولیه فیلمنامه «اِپیلوگ» بود كه به فیلم هایی اشاره می كند كه زندگی چند سال بعد شخصیت ها را نشان می دهند اما بعدتر فیلمنامه به این شكل درآمد و نام «قصه ها» را گرفت.

در پایان این بخش نیز اعضای باشگاه پرسش هایی را درباره نوع نگاه این فیلمنامه نویس به سینما و فیلمنامه نویسی و عادت های خاص نوشتن او مطرح كردند.

اولین نشست باشگاه فرهنگی آموزشی كانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران كه ساعت 16 در سالن سیف الله داد خانه سینما آغاز شد تا ساعت 20 به طول انجامید.

دومین نشست فصل پاییز باشگاه فرهنگی فیلمنامه نویسان پنجشنبه 29 آبان ماه ساعت 16 تا 20 در سالن سیف الله داد خانه سینما 1 برگزار می‌شود.

