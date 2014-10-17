تمام دشمنی ها با ملت ایران به دلیل ایستادگی بر شعار استقلال است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهید اشرفی اصفهانی به عنوان چهارمین شهید محراب و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم که علما روحانیون، مسئولوین کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم حضور داشتند، حجت الاسلام سید رضا اکرمی مشاور رئیس جمهور و رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری سخنرانی کرد.

وی اظهار داشت: بزگداشت برای شهدا و گرامی داشت یاد و خاطره آنها به استناد آیات قرآن کریم و سفارش ائمه معصومین است و این موضوع در خصوص کبار شهدا از جمله آیت الله اشرفی اصفهانی به گونه ایست که باید هر ساله با شکوه تر قبل برگزار شود.

اکرمی خاطر نشان کرد: از ابتدای مبارزات برای پیروزی انقلاب تا بعد از انقلاب و جنگ و تا امروز همواره دشمن در راستای منافع خود و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی بزگانی را از جمله آیت الله اشرفی اصفهانی که منشا خیر و برکت برای مردم بود به شهادت رساند.

مشاور رئیس جمهور دلیل ایت خصومت ها و عنادها را مبارزه کشور برای استقلال و آزادی عنوان کرد و گفت: شعار جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نه شرقی نه غربی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی است که همواره دشمنان این کشور را آزار داده و در صدد ضربه زدن به آرمان های بلند این مردم برانگیخته است.

اکرمی انقلاب اسلامی ایران را الگوی بسیاری از آزادی خواهی ها در جهان عنوان کرد و گفت: این شاخص هم باعث رفتار دوگانه غرب در برابر این انقلاب ها شده است و هر جایی شعار استقلال و حاکمیت اراده مردم سر داده می شود مخالفت ها با آن انقلاب و قیام های مردمی آغاز می شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل این تقابل از ابتدای انقلاب تا کنون همچنان ادامه دارد، ما نباید گمان کنیم که دفاع مقدس به پایان رسیده است بلکه امروز مقاومت ملت ها در خاورمیانه ادامه دارد و ما در این رابطه مسئولیم.

مشاور رئیس جمهور گفت: در شرایطی که رئیس جمهور سابق آمریکا به کاندیداهای ریاست جمهوری در کشورهای دیگر می گفت که من 7 شرط دارم اگر بپذیری رئیس جمهور خواهی شد، و یا در روزهای اخیر که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می شود و با وعده های جان کری بلافاصله توافق نامه امنیتی با آمریکا امضا می کند در این شرایط می بینیم که تنها نظام استوار منطقه، ایران است.

وی خاطر نشان کرد: ما در این راه شهدایی از علما و دانشمندان و رجال سیاسی انقلابی را هدیه کرده ایم که امیدواری خداوند بر علو درجات آنها بیافزاید.

حجت الاسلام اکرمی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران گفت: از برکت خون همین شهداست که امروز وزیر خارجه ما با کشورهای قدرتمند دنیا با اقتدار مذاکره می کند و ما هم حق غنی سازی را می خواهیم و هم رفع تحریم ها را.

درخواست از استاندار برای ساخت یادمان شهید اشرفی اصفهانی

به گزارش خبرنگار مهر پیش از حجت الاسلام اکرمی، حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی، فرزند شهید اشرفی در ای مراسم سخنرانی کرد.

وی با اشاره به برخی خصوصیان اخلاقی و نحوه شهادت چهارمین شهید محراب اظهار داشت: ایشان در جمعه رو روز مانده به محرم و در حالی به شهادت رسید که نوشته هایش را برای بازگو کردن در محرم آماده می کرد.

اشرفی اصفهانی تصریح کرد: من وقتی در لحظه شهادت ایشان را در آغوش گرفتم چندین بار یا حسین گفتند و به شهادت رسیدند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برگزاری چندین یادواره برای شهید اشرفی اصفهانی در تهران و اصفهان، از استاندار کرمانشاه خواست تا در کنار موزه شهدای شهر کرمانشاه دستور ساخت یادمان شهید اشرفی اصفهانی را صادر کند.