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۲۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۳

حجت الاسلام رحیمی:

در عزداریهای محرم از بدعت پرهیز شود

در عزداریهای محرم از بدعت پرهیز شود

زنجان - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابهر با اشاره به ماه محرم از مردم خواست از بدعت در عزاداریهای خودداری کنند.

به گزاشر خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی پدر خطبه های نماز جمعه ابهر با بیان اینکه حضور شخص رئیس جمهور و هئیت دولت در استان دارای برکات ویژه خواهد بود افزود:  انشاالله مسئولین از این فرصت طلایی استفاده کنند. و هیئت دولت نیز بدانند این استان، یک استان است که مردمان   فرهیخته و محجوب دارد و به خاطر محجوب بودن پیشرفت نکرده و نتوانسته اند حق خود را بگیرند.

وی ادامه داد: استان زنجان غواصان در یادل و رزمندگان و فرهیختگان بزرگی است و امیدواریم مشکلات صنعتی و بحران آب با تدابیر حکیمانه حل و فصل شود و مسائل فرهنگی در کنار مشکلات دیگران به عنوان بیت الغزل مشکلات مطرح شود.

حجت الاسلام رحیمی به  هیئت دولت توصیه کرد، با زیرکی با مردم رابطه داشته باشند و بفهمند کدام مسئول اهل کار است و کدام مسئول اهل کار نیست.

امام جمعه ابهر در ادامه به فرارسیدن ماه محرم اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین آثاری که بر برگزاری مجالس عزاداری مرتبت است این است که جامعه انسانی که در پی مشکلات خویش از معنویت و صفای باطن دور شده است حال و هوای دیگری بیابد. و در مدتی از زمان در جوی معنویت و صفا قرار می گیرند.

حجت الاسلام  رحیمی به هیئت ها و حسینیه ها و تکایا توصیه کرد: هیچ مجلسی را بدون منبر نگذارند و تا می توانند از بدعتها پرهیزکنند و به طرف سنتها بروند بدعت علم برداشتن و انواع بدعتهای دیگران را رها کنند  اما سنتها مثل تفسیر قرآن، و ترویج فرهنگ حسینی را زنده کنند.

وی به روز خانواده و تکریم بازنشستگان اشاره کرد و خانواده را جزء اساسی ترین پایه و محور تربیت دانست و افزود: باید  تلاش کنیم خانواده هایمان را با عشق و محبت اهل بیت آشنا کنیم  و مساله زن و خانواده برای کشور، جزء مسائل درجه یک است.

حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه  سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی تمدن است افزود: مثل مساله خانواده ، سبک ازدواج ، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات ، مسئله کسب و کار این ها آن بخشهای اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است.

 

کد مطلب 2390591

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