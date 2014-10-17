در عزداریهای محرم از بدعت پرهیز شود

به گزاشر خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی پدر خطبه های نماز جمعه ابهر با بیان اینکه حضور شخص رئیس جمهور و هئیت دولت در استان دارای برکات ویژه خواهد بود افزود: انشاالله مسئولین از این فرصت طلایی استفاده کنند. و هیئت دولت نیز بدانند این استان، یک استان است که مردمان فرهیخته و محجوب دارد و به خاطر محجوب بودن پیشرفت نکرده و نتوانسته اند حق خود را بگیرند.

وی ادامه داد: استان زنجان غواصان در یادل و رزمندگان و فرهیختگان بزرگی است و امیدواریم مشکلات صنعتی و بحران آب با تدابیر حکیمانه حل و فصل شود و مسائل فرهنگی در کنار مشکلات دیگران به عنوان بیت الغزل مشکلات مطرح شود.

حجت الاسلام رحیمی به هیئت دولت توصیه کرد، با زیرکی با مردم رابطه داشته باشند و بفهمند کدام مسئول اهل کار است و کدام مسئول اهل کار نیست.

امام جمعه ابهر در ادامه به فرارسیدن ماه محرم اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین آثاری که بر برگزاری مجالس عزاداری مرتبت است این است که جامعه انسانی که در پی مشکلات خویش از معنویت و صفای باطن دور شده است حال و هوای دیگری بیابد. و در مدتی از زمان در جوی معنویت و صفا قرار می گیرند.

حجت الاسلام رحیمی به هیئت ها و حسینیه ها و تکایا توصیه کرد: هیچ مجلسی را بدون منبر نگذارند و تا می توانند از بدعتها پرهیزکنند و به طرف سنتها بروند بدعت علم برداشتن و انواع بدعتهای دیگران را رها کنند اما سنتها مثل تفسیر قرآن، و ترویج فرهنگ حسینی را زنده کنند.

وی به روز خانواده و تکریم بازنشستگان اشاره کرد و خانواده را جزء اساسی ترین پایه و محور تربیت دانست و افزود: باید تلاش کنیم خانواده هایمان را با عشق و محبت اهل بیت آشنا کنیم و مساله زن و خانواده برای کشور، جزء مسائل درجه یک است.

حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی تمدن است افزود: مثل مساله خانواده ، سبک ازدواج ، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات ، مسئله کسب و کار این ها آن بخشهای اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است.