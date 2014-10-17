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۲۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۶

آیت الله علوی گرگانی:

اعدام آیت الله نمر موقعیت آل سعود در منطقه را تضعیف خواهد کرد

اعدام آیت الله نمر موقعیت آل سعود در منطقه را تضعیف خواهد کرد

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام آیت الله شیخ نمر النمر گفت: مطمئن هستم اینگونه رفتار‌ها جز تضعیف موقعیت آل سعود در منطقه و در میان مردم عربستان نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، متن بیانیه آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی بدین شرح است:

بسمه تعالی

قال الله تعالی «و ما نقموا منهم الا أن یؤمنوا بالله العزیز الحمید»

خبر تأیید حکم اعدام روحانی بزرگوار آیت الله شیخ نمر النمر موجب تأسف شدید اینجانب گردید. گر چه شهادت در راه مبارزه با ظلم و طاغوت برای تمام علما و شیعیان حقیقی افتخار است اما تأسف اینجانب از آن باب است که حکومت آل سعود به جای تمسک به عدالت و رفتار حسن با شهروندان خود به اعمال خلاف مروت دست می‌زند.

اینجانب صدور این حکم را محکوم کرده و مطمئن هستم اینگونه رفتار‌ها جز تضعیف موقعیت آل سعود در منطقه و در میان مردم عربستان نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و مردم عربستان با اینگونه احکام دست از مبارزه خود برنخواهد داشت.

 

کد مطلب 2390596

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