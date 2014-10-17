اعدام آیت الله نمر موقعیت آل سعود در منطقه را تضعیف خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، متن بیانیه آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی بدین شرح است:

بسمه تعالی

قال الله تعالی «و ما نقموا منهم الا أن یؤمنوا بالله العزیز الحمید»

خبر تأیید حکم اعدام روحانی بزرگوار آیت الله شیخ نمر النمر موجب تأسف شدید اینجانب گردید. گر چه شهادت در راه مبارزه با ظلم و طاغوت برای تمام علما و شیعیان حقیقی افتخار است اما تأسف اینجانب از آن باب است که حکومت آل سعود به جای تمسک به عدالت و رفتار حسن با شهروندان خود به اعمال خلاف مروت دست می‌زند.

اینجانب صدور این حکم را محکوم کرده و مطمئن هستم اینگونه رفتار‌ها جز تضعیف موقعیت آل سعود در منطقه و در میان مردم عربستان نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و مردم عربستان با اینگونه احکام دست از مبارزه خود برنخواهد داشت.