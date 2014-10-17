پیروزی تیم فوتبال دختران نوجوان ایران برابر هند

به گزارش خبرگزای مهر، در رقابتهای مرحله مقدماتی فوتبال دختران نوجوان آسیا، دو تیم ملی ایران و هند به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه 2 بر یک به سود ایران به پایان رسید. فاطمه حسینی پس از تعویض و ورود به زمین بازی، در دقایق 70 و 86 گل های ایران را به ثمر رساند.

قضاوت این دیدار بر عهده نامی ایما یزومی از ژاپن بود. تشیروگی نامیو از ژاپن، کی یو دی تیو از ویتنام و ماهی هوانگ ژانگ ا زویتنام به عنوان کمک های داور ژاپنی در این بازی بودند.

نمایندگان سفارت ایران در بنگلادش نیز در ورزشگاه بنگاباندهو شهر داکا حضور داشته و از نزدیک این بازی را تماشا کردند. ضمن اینکه تماشاگران بنگلادشی مرتبا تیم ایران را تشویق می کردند و زمانی که گل تساوی ایران زده شد، یکصدا نام ایران را به زبان می آوردند.

به دلیل گرمای بیش از حد هوا، طبق اعلام مسئولین برگزار کننده در این بازی، پس از گذشت 30 دقیقه از زمان بازی، بازیکنان هر دو تیم به کنار زمین آمده و پس از خوردن آب و با سوت داور، مسابقه ادامه پیدا کرد.