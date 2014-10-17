حادثه اسیدپاشی خیابان توحید آسیب جدی نداشته است/مراجعه 11 نفر بر اثر اسید پاشی به بیمارستان شایعه است

فریدون عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت فردی که روز گذشته در خیابان توحید مورد اسیدپاشی قرار گرفته و در حال حاضر در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) اصفهان بستری است، اظهار داشت: خوشبختانه آسیب جدی بر اثر اسید پاشی به این بیمار وارد نشده است.



وی با بیان اینکه مصدوم دختری 22 ساله است،‌ادامه داد: پس از بررسی نقاط آسیب دیده مشخص شد که آسیبی به چشم و گوش این بیمار وارد نشده است و نیازی به پیوند عضو ندارد.



رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر این بیمار تحت درمان است،‌ ادامه داد: در روزهای شنبه و یک شنبه این بیمار تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.



وی اظهار داشت: قضاوت نهایی در خصوص میزان آسیب وارد شده به این بیمار در طول درمان مشخص می‌شود.



عابدینی با انتقاد از برخی شایعات عنوان شده در خصوص مراجعه 11 نفر مورد اسید پاشی به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان نیز بیان داشت: در طول چند ماه گذشته این اولین فردی است که به دلیل اسیدپاشی به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان مراجعه کرده است.



