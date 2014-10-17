زیرساخت شهرک های صنعتی اردبیل دچار مشکل است/کمبود اعتبار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فریدی بعد از ظهر جمعه در بازدید از شهرک صنعتی شماره یک اردبیل تصریح کرد: به دلیل محدودیت اعتبارات و کاهش آن در سال جاری در خدمت رسانی دچار مشکل شده ایم.

وی با یادآوری اعتباری 73 میلیارد ریالی سال گذشته، اضافه کرد: این رقم امسال با افت 300 درصدی به 23 میلیارد ریال رسیده و تکمیل پروژه ها را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته فریدی 75 درصد شهرک صنعتی شماره دو واگذار شده و این در حالی است که حتی یک متر مربع در زیرسازی آسفالت نکردیم.

وی افزود: مشکلاتی از این دست در شهرک شماره یک نیز مشاهده می شود و کمبود اعتبار خدمت رسانی به این شهرک را نیز دچار مشکل ساخته است.

مدیر عامل شرک شهرک های صنعتی استان با بیان اینکه 120 واحد صنعتی در شهرک ها عملا تعطیل است، ادامه داد: عدم فعالیت واحدها نیز رونق شهرک ها را متاثر ساخته است.

وی عمده دلیل عدم فعالیت را مشکلات نقدینگی عنوان کرد و افزود: در عین حال مشوق هایی جهت جذب سرمایه گذار در شهرک های صنعتی نمی توانیم ارائه کنیم.

فریدی با یادآوری عدم اجرای قانون معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی شهرک یک و دو صنعتی اردبیل، بیان داشت: در عین حال در ساخت و سازها شهرداری هزینه های گزافی مطالبه می کند که در توان شرکت نیست.

وی معتقد است علاوه بر پیگری مشکلات واحدهای تولیدی ضروری است جهت رونق بخشی به شهرک های صنعتی نسبت به افزایش اعتبارات اقدام شود.