بارش نخستین باران سال زراعی جاری در چهارمحال و بختیاری/ لغزندگی جاده ها ومعابر

به گزارش خبرنگار مهر، یک سامانه بارشی از دیروز پنج شنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری شد و افزایش ابر را در آسمان این استان سبب شد.

باراش باران از پیش از ظهر امروز جمعه در استان چهارمحال و بختیاتری آغاز و با توجه به اینکه این نخستین بارش باران در فصل زراعی سالجاری بوده است و با توجه به خشک بودن دشتها واراضی احتمال سیلاب و طغیان رودخانه ها وجود داشته است نیروهای امدادی از جمله هلال احمر در آماده باش بوده اند.

بارش باران موجب لغزندگی جاده ها و معابر شده است و تصادفات جزئی در بسیاری از خیابان ها و جاده های استان را سبب شده است.

بارش از طرفی نیز طراوت پاییزی خاصی به استان چهارمحال و بختیاری داده است.

واژگون شدن خودرو سمند در شهرستان اردل

در پی بارش و لغزندگی در شهرستان اردل یک خودرو سمند واژگون و دو نفر راننده آن دچار آسیب شده اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون خوشبختانه در پی بارش باران حادثه خاصی رخ نداده است، افزود: تنها واژگون شدن یک خودرو سمند درشهرستان اردل گزارش شده که به سرنشینان این خودرو امداد رسانی شده است.

برومند جهانگیری ادامه داد: بارش باران در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری ادامه دارد و نیرو های امدادی هلال احمر در آمادگی کامل برای کمک رسانی به حادثه های احتمالی هستند.

وی بیان کرد: رانندگان باید دقت بیشتری در رانندگی داشته باشند و با سرعت مطمئنه در جاده ها تردد کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بارش ها در استان چهارمحال و بختیاری در حال آغاز شدن است و مدتی دیگر نیز شاهد بارش برف هستیم، نیروهای امدادی آموزش دیده در خصوص کمک رسانی در برف در پایگاههای امداد و نجات مستقر شده اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: تجهیزات لازم امدادی نیز در این خصوص تامین شده است و مشکلی در خصوص بارش و امداد رسانی در جاده ها در طول فصل پاییز و زمستان نخواهیم داشت.