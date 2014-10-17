بهره برداری از ذخایر معدنی سیستان و بلوچستان بستر توسعه و امنیت را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان در مصلی قدس ابراز داشت: این استان جایگاه مهمی در زمینه ذخایر فلزات کشور داشته و دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به استفاده و بهره‌وری از ظرفیت‌های معدنی این استان دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 87 اکتشاف قابل توجهی در استان انجام نشده بود بیان داشت: در دولت قبلی و فعلی این استان در عرصه ذخایر فلزات کشور سهم مهمی را به خود اختصاص داده و در حال حاضر احداث کارخانه‌های مختلف در دست اقدام است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تا پیش از این با وجود منابع غنی معدنی اما به جز در عرصه تولید سیمان این استان شاخصه ای صنعتی در بخش معدن نداشت اما امروز شاهد تولید کارخانه مس چهل کوره، کارخانه های فرآوری آنتیموآن در سفیدابه، فرآوری طلا در بزمان و تیتانیوم در فنوج هستیم.

وی با اشاره به وجود ذخایر غنی از جمله طلا، آهن، مس، نیکل و تیتانیوم بیان داشت: بهره برداری و اکتشاف این ذخایر می تواند زمینه اشتغال هزاران نفر را در استان فراهم کند.

وی ایجاد اشتغال، امنیت پایدار و توسعه را از جمله مزایای اجرایی شدن برنامه‌ها و پروژه‌های تعریف شده در این راستا عنوان کرد و گفت: برای شکوفایی و توسعه استان نیاز به همکاری و تعامل تمامی دستگاه های اجرایی است.

وی یادآور شد: برخورداری از ذخایر غنی معدنی، تنوع آب و هوایی و تنوع تولیدات کشاورزی در ایران اسلامی می تواند این کشور را در عرصه تولید ثروت ملی و قطع وابستگی به نفت یاری برساند اما تاکنون دولت در این عرصه سرمایه گذاری فکری لازم را انجام نداده است.

سلیمانی از استاندار سیستان و بلوچستان خواست تا با تشویق و آماده سازی بستر سرمایه گذاری در استان را با بسیج دستگاه های اجرایی هموار سازد.

دشمن برای نابودی اسلام در تلاش است

امام جمعه شهرستان ایرانشهر نیز در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهرستان با بیان اینکه دشمن به دنبال نابودی اسلام یاست بیان داشت: هدف دشمن تنها مبارزه و نابودی ایران نیست بلکه آنها به دنبال نابودی و از بین بردن اسلام و تفکر اسلامی هستند.

حجت الاسلام حسین طاووسی در خطبه های نماز جمعه این شهرستان در بین نمازگزاران بیان داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره حامی مستضعفان و مدافع حقوق ستمدیدگان در جهان بوده است و لذا این ایستادگی در برابر قدرت های سلطه طلب از جمله آمریکا برای استعمارگران قابل قبول نیست.

وی اظهار داشت: دشمن و استکبار جهانی در تلاش است تا آزادیخواهان جهان را از حکومت اسلامی و نظام اسلامی ناامید کند و با این عمل بر سیطره و زیاده خواهی های خود بیفزاید.

حجت الاسلام طاووسی با اشاره به تحولات منطقه بیان داشت: کشور های استعمارگر همواره بر طبل حقوق بشر می کوبند اما خود با حمایت از گروه های تکفیری و تروریستی و کمک نظامی به آنها در صدد قرار دادن مسلمانان در برابر یکدیگر و تضعیف قدرت امت واحده اسلامی هستند.

وی با تاکید بر هوشیاری علما و مسئولان بر آگاه سازی جوانان و پیشگیری از انحرافات در جامعه بیان داشت: نباید از کنار برخی از انحرافات به سادگی گذشت زیرا اگر امروز از کنار بعضی انحرافات به سادگی عبور کنیم انحراف بعدی گریبان گیر ما خواهد شد.

وی همچنین تربیت دینی را نقش اصلی والدین دانست و گفت: سرنوشت فرزند و والدین به هم گره خورده است و هر گناهی به واسطه تربیت غلط دامن‌گیر والدین نیز می‌شود و هر خیری نیز به واسطه تربیت صحیح به خانواده‌ها می‌رسد.