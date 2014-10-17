به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی‌صفایی بوشهری در خطبه‎های نماز جمعه این هفته بوشهر ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: رضایت پدر و مادر مهمترین عامل در جلب رضایت پروردگار جلب است و باید همواره قدردان والدین خود باشیم.

وی بر لزوم نگه داشتن حرمت سالخوردگان در همه موارد تاکید کرد و ادامه داد: در برخی موارد شاهدیم که حرمت سالخوردگان نگه داشته نمی‎شود و لازم است که در تکریم بزرگان و سالخوردگان به خوبی دقت کنیم.

امام جمعه بوشهر به برنامه‌های دهه امامت و ولایت اشاره کرد و افزود: برنامه‌های بسیار خوبی در این دهه برگزار شد و فضای استان بوشهر نیز در این ایام غدیرگونه بود و شاهد همکاری‌های خوبی با بنیاد بین المللی غدیر در برگزاری این برنامه‌ها بودیم.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در برنامه روز غدیر مطالب بسیار مهمی را مطرح کردند که همه ما باید این مسائل را مد نظر قرار دهیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه غدیر منطق اسلام برای نفی سکولاریسم است، تاکید کرد: اکنون نیز برخی افراد در عمل و بعضی نیز در رفتار اندیشه غرب ‌گرایانه دارند و با تفکر سکولاریسم می‎گویند که تمام عرصه‎های دین باید از اداره جامعه کنار گذاشته شوند.



وی در ادامه با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی بخاطر غدیر و ولایت فقیه بوده است، اذعان داشت: اگر انقلاب ایران بر اساس اسلام نبود سرگذشت آن همانند انقلاب مردم مصر بود و بالندگی امروز این نظام نیز در گرو رهبریت دینی است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر لزوم توسعه ورزش در سطح استان، تصریح کرد: ورزش نقش بسیار مهمی در سالم‌سازی جامعه دارد و با توجه به جمعیت جوان استان بوشهر لازم است که ورزش استان بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: هر چند در استان بوشهر مراکز صنعتی، دولتی و خضوصی فراوانی وجود دارد ولی متاسفانه خدمات آنها در عرصه‎های ورزش و فرهنگ استان بوشهر ضعیف است.

امام جمعه بوشهر صدور حکم اعدام از سوی سران آل سعود برای شیخ باقر النمر را محکوم کرد و گفت: جکم اعدام این روحانی و فعال شیعه بخاطر مخالفت با رژیم وهابی عربستان صادر شده است.