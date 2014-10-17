دو مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان و بلوچستان شب گذشته با تعدادی از اشرار مسلح که قصد تجاوز به خاک کشور را داشتند درگیر شدند که بر اثر این درگیری دو نفر از جان برکفان مرزبانی استان به فیض شهادت نائل آمدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در این رابطه ضمن تایید این خبر اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی زاهدان شب گذشته با اشرافیت اطلاعاتی از فعالیت اشرار مسلح در نقطه صفر مرزی و قصد آنان مبنی بر ورود به داخل کشور آگاه شدند که بر همین اساس عملیات برخورد با متجاوزان در دستور کار قرار گرفت.

رهام بخش حبیبی در گفتگو با مهر بیان داشت: مرزداران هنگ مرزی زاهدان پس از ساماندهی و آموزش های لازم متوقف ساختن این اشرار مسلح را در نقطه صفر مرزی در دستور کار خود قرار دادند که در جریان برخورد با اشرار دو تن از مرزداران سیستان و بلوچستان به فیض شهادت نائل شدند.

وی گفت: در درگیری شب گذشته با برتری حجم آتش نیروهای هنگ مرزی زاهدان تعدادی از اشرار متجاوز به هلاکت رسیدند و در این رابطه یک دستگاه خودرو و مقدار قابل توجهی سلاح و مهمات از اشرار کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه مرزداران استان با رشادت خود مانع ورود اشرار مسلح به داخل کشور شدند افزود: متاسفانه در این درگیری دو نفر از مرزداران استان به نام ستوان دوم "جواد باقری" و استوار دوم "رضا بارانی" در درگیری با اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ضمن تقدیر از مرزداران هنگ مرزی زاهدان و تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت این دو فرزند غیور ایران اسلامی به اشرار مسلح هشدار داد: ورود به حریم امنیتی جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگینی برای متجاوزان به دنبال خواهد داشت و مرزداران دلاور این استان در راه حفظ مرزها تا آخرین قطره خود ایستاده اند و مقتدرانه با هر گونه تخلف و اقدامات غیر قانونی در مرز مقابله و برخورد خواهند کرد.