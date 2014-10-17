دو مرزدار سیستان و بلوچستان در درگیری با اشرار به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرزبانی، سرتیب دوم پاسدار رهام بخش حبیبی افزود: مرزداران هنگ مرزی زاهدان با اشرافیت اطلاعاتی شب گذشته از فعالیت اشرار مسلح در نقطه صفر مرزی و قصد آنان مبنی بر ورود به داخل کشور آگاه شدند.

وی اظهار داشت: مرزداران این هنگ پس از ساماندهی و آموزش های لازم، متوقف ساختن این اشرار مسلح را در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: مرزداران هنگ مرزی زاهدان در درگیری با اشرار مسلح توانستند ضمن به هلاکت رساندن چند نفر از آنان، یک دستگاه خودرو و مقدار قابل توجهی سلاح و مهمات را کشف و توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان با تقدیر از مرزداران هنگ مرزی زاهدان که با رشادت خود مانع ورود اشرار مسلح به داخل کشور شدند افزود: در این درگیری دو نفر از جان برکفان مرزبانی استان به فیض شهادت نائل آمدند.

سردار حبیبی اظهار داشت: ورود به حریم امنیتی جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگینی برای متجاوزان به دنبال خواهد داشت و مرزداران دلاور این استان در راه حفظ مرزها تا آخرین قطره خود ایستاده اند و مقتدرانه با هر گونه تخلف و اقدامات غیر قانونی در مرز مقابله و برخورد خواهند کرد.