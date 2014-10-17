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۲۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۱

دو مرزدار سیستان و بلوچستان در درگیری با اشرار به شهادت رسیدند

دو مرزدار سیستان و بلوچستان در درگیری با اشرار به شهادت رسیدند

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: دو نفر از مرزداران استان به نام های ستوان دوم 'جواد باقری' و استوار دوم 'رضا بارانی' در درگیری با اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرزبانی، سرتیب دوم پاسدار رهام بخش حبیبی افزود: مرزداران هنگ مرزی زاهدان با اشرافیت اطلاعاتی شب گذشته از فعالیت اشرار مسلح در نقطه صفر مرزی و قصد آنان مبنی بر ورود به داخل کشور آگاه شدند.

وی اظهار داشت: مرزداران این هنگ پس از ساماندهی و آموزش های لازم، متوقف ساختن این اشرار مسلح را در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: مرزداران هنگ مرزی زاهدان در درگیری با اشرار مسلح توانستند ضمن به هلاکت رساندن چند نفر از آنان، یک دستگاه خودرو و مقدار قابل توجهی سلاح و مهمات را کشف و توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان با تقدیر از مرزداران هنگ مرزی زاهدان که با رشادت خود مانع ورود اشرار مسلح به داخل کشور شدند افزود: در این درگیری دو نفر از جان برکفان مرزبانی استان به فیض شهادت نائل آمدند.

سردار حبیبی اظهار داشت: ورود به حریم امنیتی جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگینی برای متجاوزان به دنبال خواهد داشت و مرزداران دلاور این استان در راه حفظ مرزها تا آخرین قطره خود ایستاده اند و مقتدرانه با هر گونه تخلف و اقدامات غیر قانونی در مرز مقابله و برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 2390679

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