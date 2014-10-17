هنر متعهد می تواند جامعه را به سوی ارزشها سوق دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر بسیج هنرمندان ظهر جمعه در محل تالار عماد کرمان برگزار شد در این آئین حجت‌الاسلام علی عرب‌پور نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله طی سخنانی گفت: آفرینش خلقت، هنر بی بدیلی است که از عهده کسی بر نمی‌آید و کتب آسمانی خصوصا قرآن کریم شاهکار خلقت در مسیر به کارگیری هنر انسانیت است.

وی افزود: هنرهای نمایشی یک رسالت عظیم بر دوش شما هنرمندان است که با کار ما طلبه ها شباهت دارد.

حجت الاسلام عربپور خاطر نشان کرد: هنر بدیع، خلاق، انقلابی و عاشورایی هنری است که در اختیار ما طلبه‌ها و شما هنرمندان است و همه کسانی که در عرصه فرهنگی کار می‌کنند، در یک راستا هستند.

وی ابراز کرد: ما طلبه‌ها به وسیله خطابه و وعظ و شما هنرمندان در عرصه هنر نمایش باید به ارائه عرصه‌های تعالی بخشی و تعمیق معنویت بشر اقدام کنیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله افزود: هنر، ابزار رشد و تعالی انسان است و اگر در این مسیر به کار گرفته نشود، به ابتذال و بی‌هویتی می‌گراید.

وی اخلاق هنری را مهمتر از هنر دانست و گفت: خدا، هنرمندتر از هر هنرمندی است و شما در این عرصه باید خود را در محضر خالق کل ببینید و هنرتان، عاشورایی و خدایی و جهادی باشد.

حجت الاسلام عربپور، کمک به عرضه‌ مظلومیت مردم غزه در قالب هنر را کمک به انتظار فرج دانست و ابراز کرد: حضرت ابوالفضل با دودست قطع شده، علی اصغر با گلوی بریده، امام حسین(ع) با غیرت و حضرت زینب(س) با مقاومت در عرصه عاشورا هنرمندی کردند.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و امروز ما، جلوه‌ای از جلوه‌های عاشورا هستند و هنرمندان اسلامی با اخلاق دینی باید در این عرصه گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله با تاکید بر اینکه باید سبک و سیاق زندگی‌مان رنگ دینی داشته باشد، افزود: امروز 146 ماهواره در حال بمباران اخلاق و مواضع دینی، قرآنی و عاشورایی ما هستند که البته چون خودشان ماهیت ندارند، موفق نمی‌شوند.

حجت الاسلام عرب‌پور خاطر نشان کرد: بسیج هنرمندان باید کارهای نو و بی‌بدیل بر اساس آموزه‌های دینی انجام دهد و غیرت دینی را تقویت نماید.

وی هنرمندان را مهندسین سازه‌های محکم اعتقادی دانست که باید با کمک سخت‌افزارهای قرآن و حدیث، سبک زندگی اسلامی را به کانون گرم خانواده بیاورند.

نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله با یادآوری اثرات تخریبی ماهواره و اینترنت مضر، تصریح کرد: دشمن به دنبال کشتن غیرت و مردانگی در ایران است.

در این مراسم از خانواده هنرمند شهید غلامحسین خزاعی تقدیر به عمل آمد و در خاتمه ضمن تجلیل از برگزیدگان یازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر بسیج هنرمندان که با حضور استانهای خراسان جنوبی،هرمزگان، یزد،سیستان و بلوچستان و کرمان برگزار شد، اسامی برگزیدگان به شرح ذیل اعلام شد:

در بخش طرح و ایده: نمایش دلتنگی؛ آقای احسان محمدیان از بیرجند

بازیگری نقش زن در نمایش پایی که جا ماند، آرزو جعفری از جیرفت

بازیگری نقش مرد در نمایش سهراب کشون؛ مجید زارعی از میبد

در بخش کارگردانی، سهراب زارعی کارگردان نمایش سهراب کشون از میبد

و تقدیر از محمدرضا کارگر در نمایش سهراب کشون

در بخش معرفی نمایش‌های خیابانی:

به ترتیب نمایش دلتنگی؛ سهراب کشون و پایی که جا ماند برگزیده شدند.

در بخش بازیگری زن؛ رتبه سوم ساغر کیخا از زاهدان، رتبه دوم مائده فرضی افشار از هرمزگان و زهرا آل داوود از یزد و رتبه اول زینب سلما از سیستان و بلوچستان

در بخش بازیگری مرد، رتبه سوم سید کاظم حسینی، رتبه دوم سید محمد رضا حسینی و رتبه اول یاسر شریف

در بخش تقدیر نمایشنامه نویس:

حسن یوسفی برای متن نمایشنامه ترور سوم، عباس جانفدا برای نمایش حرم عشق نفر دوم و رحیم رشیدی تبار نفر اول برای نمایش گاومیش

در بخش کارگردانی رتبه دوم سعید بادینی برای نمایش حرم عشق از زاهدان و رتبه اول امیر پذیرفته برای نمایش گاومیش از رفسنجان

نمایشنامه‌های گاومیش و حرم عشق نیز برای حضور در جشنواره کشوری برگزیده اعلام شدند.

یازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر بسیج هنرمندان در کرمان با حضور گروه‌های منتخب استان‌های کرمان‌، خراسان جنوبی‌، سیستان و بلوچستان‌، هرمزگان و یزد از 22 تا 25 مهرماه جاری در کرمان برگزار شد.