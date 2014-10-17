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۲۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۱۳

هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای تهران با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 62 در شرایط سالم است.

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت آلاینده های ازن ، منواکسیدکربن، ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است .

به گفته وی، همچنین در میزان غلظت آلاینده دی اکسیدگوگرد تغییری مشاهده نمی شود .

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون نسبت به روز گذشته که روی عدد 96 بود امروز 34 واحد کاهش نشان می دهد.

حسینی تصریح کرد:حاکی از آسمانی قسمتی ابری تا نیمه ابری و بارش پراکنده گاهی وزش باد است . به این ترتیب انتظار میرود شاخص کیفیت هوا  به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

وی افزود: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در  منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی ، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.

کد مطلب 2390685

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