هوای تهران سالم است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت آلاینده های ازن ، منواکسیدکربن، ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است .

به گفته وی، همچنین در میزان غلظت آلاینده دی اکسیدگوگرد تغییری مشاهده نمی شود .

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون نسبت به روز گذشته که روی عدد 96 بود امروز 34 واحد کاهش نشان می دهد.

حسینی تصریح کرد:حاکی از آسمانی قسمتی ابری تا نیمه ابری و بارش پراکنده گاهی وزش باد است . به این ترتیب انتظار میرود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

وی افزود: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی ، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.