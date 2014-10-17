1.5 تن موادمخدر در رابر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نیک ورز ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مامورین پرتلاش مبارزه با مواد مخدر شهرستان رابر روز گذشته در یک تعقیب وگریز حدود یک ساعته موفق به توقیف یک دستگاه سایپا نیسان با محموله یک و نیم تن مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

وی بیان کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و با توجه به حجم بالای مواد تحقیقات پلیسی و قضایی جهت شناسایی و دستگیری دیگر عوامل مرتبط ادامه دارد.

دادستان بافت تاکید کرد: با قدرت با هر گونه قاچاق مواد مخدر در استان کرمان برخورد می شود و اجازه فعالیت به این افراد داده نمی شود.