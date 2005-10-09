قطار مسافري با قطار باري برخورد كرد و دو نفر كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، در ساعت 50/4 دقيقه بامداد امروز ، قطار مسافري فوق العاده هشتم مشهد - تهران كه ساعت 20/20 شب گذشته از مشهد اعزام شده بود هنگام ورود به ايستگاه هفتخوان در كيلومتر 297 بين ايستگاههاي سمنان و دامغان به انتهاي يك قطار باري متوقف در خط يك ايستگاه برخورد مي نمايد كه به لحاظ آسيب ديدن لكوموتيو، متاسفانه لكوموتيوران و كمك وي جان خود را از دست مي دهند.

بر اساس اين گزارش به هيچيك از مسافران قطار جراحت و آسيبي وارد نشده است و قطار مسافري با آماده شدن يك دستگاه لكوموتيو كمكي بلافاصله به مسير خود ادامه داده است و مسافران در سلامت كامل هستند.

بررسيهاي اوليه حاكي از آنست كه عدم اقدام به موقع سوزنبان در تعويض سوزن خط و بي توجهي لكوموتيوران و كمك وي در هنگام ورود به ايستگاه مي تواند بعنوان عوامل اوليه در ايجاد سانحه باشد. كميسيون سوانح راه آهن در حال بررسي موضوع است و علت دقيق حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.