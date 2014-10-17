تراکتورسازی با تمام توان در مسابقات جام حذفی شرکت می کند/ نگران مصدومیت بازیکنان بودم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی بعد از پیروزی پرگل تیمش برابر کارون اهواز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در این بازی به بازیکنان نیمکت نشین و غیراصلی میدان دادیم، افزود: نگران مصدومیت بازیکنان اصلی بودم و برای همین به ادینهو ، کیانی و لک استراحت دادم و از دیگر نفرات استفاده کردم.

وی با تاکید بر اینکه این برد را به هواداران تبریک می گویم، اظهار داشت: هواداران کمی برای این بازی به ورزشگاه آمدند ولی در این هوای سرد حضور همین تعداد هم به تیم ما روحیه داد.

خطیبی با اشاره به اینکه در بازی امروز خوب ظاهر شدی، گفت: امال در سه جام باید بازی کنیم و برای همین باید به بازیکنان دیگر نیز میدان دهیم و آنها را آماده بازی کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه تیم هایی که در رده های پائین حضور دارند جلوی تیم های بزرگ در جام حذفی با تمام وجود بازی می کنند، ادامه داد: من ترس مصدومیت بازیکنان را داشتم که خداراشکر در این بازی مصدوم ندادیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز ابراز داشت: میدان دادن به جوانان و بازیکنانی که تاکنون موفق به بازی نشده بودند، نقطه مثبت و مهم بازی با کارون اهواز در جام حذفی بود.

خطیبی با تاکید بر اینکه تمام تمرکزم برای بازی آینده لیگ برتر برابر پیکان است، اظهار داشت: جام حذفی در این مرحله برای تراکتورسازی تمام شده است و برای بازی با سایپا نیز به موقع تدابیر لازم را خواهیم اندیشید.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و کارون اهواز از مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور با نتیجه چهار بر صفر به نفع تبریزی ها به پایان رسید تا در مرحله بعدی آنها میهمان سایپای البرز باشند.