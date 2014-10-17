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۲۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۰۰

هفته هشتم لیگ برتر فوتسال/

خروج دبیری تبریز از بحران/ دبيري تبريز4 - فردوسي مشهد2

خروج دبیری تبریز از بحران/ دبيري تبريز4 - فردوسي مشهد2

تبریز – خبرگزاری مهر: هفته هشتم لیگ برتر فوتسال در حالی از ساعت 17 عصر جمعه آغاز شد که تیم بحران زده دبیری تبریز بالاخره بعد از چند هفته ناکامی توانست مهمان خراسانی خود را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی از ساعت 17 امروز جمعه در سالن علوم پزشکی تبریز آغاز شد و تیم دبیری که دو هفته گذشته را با دو شکست برابر تیم های پایا سازه تبریز و فرش آرا مشهد سپری کرده است، این هفته با سرمربیگری جواد اصغری مقدم توانست حریف خود را با نتیجه 4 بر 2 بدرقه کند.

مدافع عنوان قهرمانی در این فصل در حالی میزبان تیم مشهدی بود که در هفته‌های گذشته با حواشی بسیار و تغییرات در کادر فنی خود مواجه و هنوز هم تکلیف سرمربیگری این تیم مشخص نشده است.

دبیری اکنون با این پیروزی و کسب سه امتیاز جمع امتیازات خود را به عدد 13  رساند و به رده چهارم جدول صعود کرد.

در آن طرف نیز تیم فردوسي مشهد با این باخت همچنان هفت امتیازی باقی ماند و در رده دهم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 2390701

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