خروج دبیری تبریز از بحران/ دبيري تبريز4 - فردوسي مشهد2

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی از ساعت 17 امروز جمعه در سالن علوم پزشکی تبریز آغاز شد و تیم دبیری که دو هفته گذشته را با دو شکست برابر تیم های پایا سازه تبریز و فرش آرا مشهد سپری کرده است، این هفته با سرمربیگری جواد اصغری مقدم توانست حریف خود را با نتیجه 4 بر 2 بدرقه کند.

مدافع عنوان قهرمانی در این فصل در حالی میزبان تیم مشهدی بود که در هفته‌های گذشته با حواشی بسیار و تغییرات در کادر فنی خود مواجه و هنوز هم تکلیف سرمربیگری این تیم مشخص نشده است.

دبیری اکنون با این پیروزی و کسب سه امتیاز جمع امتیازات خود را به عدد 13 رساند و به رده چهارم جدول صعود کرد.

در آن طرف نیز تیم فردوسي مشهد با این باخت همچنان هفت امتیازی باقی ماند و در رده دهم جدول قرار گرفت.