صبای قم و پتوی لاله اصفهان به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در رده سنی نوجوانان امروز برگزار شد که تیم صبای قم در یکی از بازی های برگزار شده برابر تیم پتوی لاله اصفهان به تساوی دست یافت.

در این مسابقه که غروب جمعه در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه جهان پهلوان تختی قم برگزار شد ، دو تیم در جریان مسابقه چند بار دروازه یکدیگر را تهدید کردند اما توپی از خط دروازه ها عبور نکرد تا این مسابقه با تساوی خاتمه یابد و امتیازات تقسیم شود.

ترکیب تیم نوجوانان صبای قم را در این مسابقه حسن عزیزی ، محسن آزادیان ، ابوالفضل مرادی، حسین حیدری، حسن عابدی خواه، رضا شکری، رضا دقیق، سعید پروازه، محمدحسن محمدی، محمدامین کرمانی (80- سیدعلیرضا حسینی) و یوسف محمدی (55-سید حمیدرضا بلالی اوصیا) با مربیگری مهدی کاکایی تسکیل دادند.

پتوی لاله اصفهان نیز در این مسابقه با ترکیب فرشاد اسدی ، محمد ملایی، امیرحسین هرندی، عرفان شیخ رباط، حمیدرضا حضرتی، محمد ضیایی، امیرحسین صفا، غلامرضا ثابت ایمانی (71- سید علی مویدی)، حافظ قهرمانی، میثم صباغی زمانی (76- عرفان قدوسی) و میلاد معصومی (87- کامدین آتشکار) با مربیگری احمد جعفری به میدان رفت.

قضاوت این مسابقه بر عهده حسین بوجاری از اراک بود و محمود جعفری به عنوان کمک داور اول ،سعید بهمنی به عنوان کمک داور دوم و نقی زمردی به عنوان داور چهارم در کادر قضاوت این بازی حضور داشتند.

تیم صبای قم در گروه سوم مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور با تیم های پر البرز کرج ، شهرداری همدان، مقاومت تهران،پتوی لاله اصفهان و صنعت نفت آبادان همگروه است و رقابت های خود را به صورت دوره ای و رفت و برگشت انجام می دهد.

دومین دیدار تیم صبای قم هفته آینده در آبادان برابر صنعت نفت این شهر برگزار می شود و شاگردان مهدی کاکایی امیدوارند از خوزستان با دست پر به قم بازگردند.

