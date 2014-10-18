به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری شامگاه جمعه پس از پایان دیدار تیمهای صبای قم و پتوی لاله اصفهان در لیگ برتر نوجوانان کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توانایی کسب 3 امتیاز مسابقه را داشتیم زیرا هم در نیمه نخست و هم در نیمه دوم موقعیتهای خوبی روی دروازه صبا خلق کردیم اما در ضربات نهایی بی دقت بودیم.
وی گفت: کسب یک امتیاز خارج از خانه در هفته نخست لیگ برتر نتیجه رضایت بخشی است اما به طور کلی شایستگی پیروزی را داشتیم و میتوانستیم با امتیاز کامل قم را ترک کنیم.
سرمربی تیم فوتبال پتوی لاله اصفهان افزود: در گروه سختی قرار گرفتهایم که در آن تیمهای با سابقه و بزرگی مثل صبای قم، مقاومت و صنعت نفت قرار گرفتهاند و اگر حریفانمان را ساده فرض کنیم خودمان را فریب دادهایم و از هدفمان دور شدهایم.
جعفری بیان کرد: باشگاه پتوی لاله 11 سال است که در لیگهای پایه کشور در همه ردههای سنی از نونهالان گرفته تا امید حضور دارد و تیم بزرگسالان این باشگاه نیز 3 سال است که تشکیل شده و در لیگ دسته سوم بزرگسالان کشور حاضر است و پتوی لاله پس از دو تیم نامدار سپاهان و ذوب آهن، قطب سوم فوتبال اصفهان است.
وی درباره مشکلات فوتبال پایه کشور و نتایج صعیف تیمهای ملی امید و جوانان در مسابقات آسیایی مرزی گفت: تیم های ملی پایه به پرورش گلخانهای روی آوردهاند و همیشه تعداد ثابتی بازیکن را به اردو دعوت میکنند است و بازیکنی که با زحمات بی دریغ مربیان پایه در گوشه و کنار کشور پرورش یافته دیده نمیشود.
سرمربی تیم فوتبال پتوی لاله اصفهان تصریح کرد: عامل ناکامی تیم های ملی، بی توجهی به لیگهای پایه کشور است و من که چندین سال است در لیگ های پایه کشور کار میکنم تا به حال جز یک سال که اکبر محمدی سرمربی تیم ملی جوانان بود، ندیدهام که مربی تیم ملی برای تماشای این مسابقات و زیر نظر گرفتن بازیکنان در محل برگزاری حضور داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تیم ملی به نوعی باشگاه داری میکند تا پرورش و استعدایابی بازیکنان سطوح ملی چنان که 90 درصد ترکیب تیم ملی همیشه ثابت است و تک بازیکنانی که از تیم های مختلف هم دعوت میشوند در یک یا 2 مرحله از اردوها شرکت میکنند و بعد به خانه هایشان برمیگردند.
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