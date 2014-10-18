به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره و نمایشگاه، ده‌ها شرکت داخلی و خارجی حضور داشتند. در طول 5 روز برگزاری این فستیوال، محل نمایشگاهی برج میلاد تهران شاهد حضور مخاطبانی بود که ضمن بازدید از نمایشگاه و آشنابی با انواع قهوه و تجهیزات ساخت قهوه، انواع قهوه آماده و عرضه شده در غرفه‌های نمایشگاه رو نیز میل کردند.



در این نمایشگاه و جشنواره، علاوه بر شرکت‌های داخلی، شرکت‌ها و نمایندگی های 7 کشور ایتالیا، لهستان، مالزی،یونان، ترکیه، آلمان و فرانسه حضور و مشارکت داشتند.



در این نمایشگاه انواع صنایع، دستگاه‌ها و تجهیزات تولید و عرضه قهوه و کاکائو از جمله دستگاه قهوه ساز اتوماتیک اسپرس، دستگاه هاي قهوه ساز صنعتي تمام اتوماتيک ، دستگاه آسیاب قهوه ، ماشین های و دستگاههای بسته بندی پودر قهوه و کاکائو و همچنین خط تبدیل و تولید قهوه به چشم می خورد.

در سومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی قهوه ، کاکائو و صنایع وابسته همچنین انواع قهوه شامل دسر خامه و قهوه ، قهوه روز ، قهوه یخی ، بستنی گردویی با قهوه ، دسر شکلات و قهوه ، اسپرسو ، فلت وایت ، نوشیدنی های قهوه دار ، کاپوچینو ، آیسد کافی ژاپنی ، آیسد کافی ، ماکیاتو ، کافه او له ، لاته ، آمریکانو ، کورتادو ، جیبرالتار و دیگر قهوه های مصرفی در ایران و جهان ارائه شده بود.



یکی از برنامه جالب توجه، برگزاری مسابقات مختلف تهیه قهوه و همچنین ارائه آموزش تهیه انواع مختلف قهوه در غرفه های نمایشگاه به شهروندان بود. پیش از این نیز دو دوره نمایشگاه قهوه و کاکائو ایران در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران و برج میلاد برگزار شده بود.



در این رویداد بین المللی علاوه بر شرکت‌ها و موسسات و صاحبان صنایع قهوه از کشورمان، متخصصان آموزش قهوه از انجمن قهوه اروپا، فرانسه و ترکیه برای آموزش و پایه گذاری آکادمیک و علمی هنر- صنعت قهوه در گرایش های مختلف مانند باریستا، برشتن، هنرشیر- قهوه واصول ترکیب نوشیدنی های سرد برای نخستین بار در کشورمان حضور داشتند.

همچنین شرکت‌های صاحب نام و عنوان دار شامل ایلی، کالیاری، لاواتزا، سیمونلی،ماهگونیک، جیمبالی، توپر، مونین، هندپرسو از سراسر جهان در کنار شرکت‌های ایرانی همانند لمیز، آرام و ریو در این نمایشگاه و جشنواره مشارکت کرده بودند.