محمدرضا نعمت‌زاده در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه دولت شرایط جذابی را برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن و اکتشافات معدنی در نظر گرفته است، گفت: یکی از این شرایط جذاب آن است که پهنه‌های بزرگی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا به مطالعه پرداخته و محدوده‌هایی از این پهنه‌ها که ذخایر معدنی دارند را مشخص کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، در ابتدا پولی از سرمایه‌گذاران دریافت نمی‌شود و بعد از اینکه آنها به ذخیره مشخص رسیدند، برای مساحت کوچکتری که در آن ذخیره قطعی وجود دارد، حقوق دولتی از سرمایه‌گذار دریافت و پروانه برای آنها صادر خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، سرمایه‌گذاران می ‌توانند ذخایر را قطعی کرده و اگر به ذخیره مشخص و روشن رسیدند، تقاضای دریافت پروانه بهره‌برداری داشته باشند، بنابراین اولویت صدور پروانه‌های بهره‌برداری با این سرمایه‌گذاران و متقاضیان خواهد بود.

به گفته نعمت‌زاده، اگر سرمایه‌گذار در این مرحله قادر به ادامه کار نبود یا به هر دلیلی از ادامه راه صرف‌نظر کرد، می تواند اطلاعات اکتشافی خود را در اختیار دولت قرار دهد و کنار رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش از این از برگزاری مزایده‌های معدنی تا انتهای سال خبرداده و اعلام کرده بود که باید به مدت یکسال، کار فشرده بر روی پهنه‌های اکتشافی کشور صورت گیرد.